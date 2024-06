Biden se v Paříži setkává se Zelenským, když Ukrajina požaduje další pomoc proti nové ruské ofenzívě

Prezident Joe Biden se v pátek v Paříži setká s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, když se Spojené státy střetnou se svým spojencem a Kremlem kvůli rozhodnutí umožnit Kyjevu zaútočit na území Ruska pomocí amerických zbraní.

Schůzka ve francouzské metropoli přichází v době, kdy je ukrajinská armáda pod tlakem nové ruské ofenzívy na severu a zintenzivněných útoků na východě, což je nebezpečný okamžik, který přiměl její vůdce k nátlaku na spojence, aby uvolnili západní zbrojní omezení.

Přichází také v návaznosti na události 80. výročí Dne D v Normandii, kterého se Zelenskij zúčastnil a kde Biden nastínil paralely mezi touto klíčovou bitvou za osvobození Evropy od nacistické nadvlády a současnou bitvou Ukrajiny proti Rusku.

Biden a Zelenskij se setkali v Bílém domě v prosinci, když ukrajinský vůdce přišel do Kongresu, aby schválil novou vojenskou pomoc pro své bojující síly v předních liniích. Kyjev je ale z tempa vojenské pomoci frustrovaný.

Očekává se, že Biden oznámí zbrojní balíček ve výši 225 milionů dolarů, když se setká se Zelenským v Paříži poté, co francouzský prezident Emmanuel Macron, který oba lídry hostí, ve čtvrtek poskytl Kyjevu vlastní podporu.

Macron oznámil, že Francie poskytne své stíhačky Mirage a vycvičí brigádu ukrajinských vojáků, ale podrobnosti nebyly hned jasné.

Napětí mezi Kyjevem a spojenci Moskvy dosáhlo historického maxima po rozhodnutí povolit Ukrajině omezené používání zbraní dodaných Západem k úderům na vojenské cíle v pohraničních oblastech Ruska.

Navzdory tomuto posunu zůstávají kyjevské síly v přesile a přestřelce a Zelenskij požaduje více.

Už řekl, že omezené uvolnění restrikcí nestačí, a věří, že Ukrajina má zájem použít další západní zbraně dlouhého doletu, aby zasáhla hlouběji do nepřátelského území.

Nová podpora Ukrajiny ale Kreml rozzlobila. Ruský prezident Vladimir Putin ve středu varoval, že by mohl rozmístit zbraně do zemí, které by mohly zaútočit na Západ jako odvetu, a řekl, že Washington a jeho partneři se mýlili, když předpokládali, že jaderné zbraně nikdy nepoužije.

Putin by měl později v pátek vystoupit na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru, kde se pravděpodobně dotkne stejných témat.

Jeho síly v pohraniční oblasti Charkova zakolísaly poté, co minulý měsíc zahájily novou ofenzívu, čímž ještě více zatížily omezené zdroje ukrajinské armády. Přestože Rusko v prvních týdnech útoku ovládlo řadu vesnic, zdá se, že Kyjevu se podařilo postup zastavit.

Biden ve čtvrtečním rozhovoru naznačil, že Washington zůstává opatrný a zdůraznil, že Kyjev stále nemůže použít americké zbraně k úderu hluboko do Ruska, například k zacílení Moskvy nebo samotného Kremlu.

Ale přesto dal svou rétorickou podporu kyjevské věci a spojil ji přímo s bojem spojenců proti Adolfu Hitlerovi.

Během čtvrtečního projevu na ceremonii dne D na Americkém hřbitově v Normandii popsal Biden Putina jako „tyrana usilujícího o nadvládu“.

Když mluvil o americké podpoře současného boje Evropy proti veteránům z druhé světové války, řekl: „Nestáhneme se.“ „Protože pokud to uděláme, Ukrajina bude podrobena.“

Biden v pátek přednese další projev, v němž bude ozvěnou bývalého prezidenta Ronalda Reagana v jeho projevu o demokracii a svobodě na Pointe du Hoc – útesech Normandie, které oddělují pláže, kde se v den D vylodili američtí vojáci.