Biden oznamuje rozmístění federálních lékařských týmů do 6 dalších států

V dnešní době je mnohem snazší chytit jako koronavirus Šíří se vysoce nakažlivá varianta Omicron po celém světě. Když lidé čelí této současné realitě, je důležité poznamenat, že také Centra pro kontrolu a prevenci nemocí v USA Nedávno změnila své pokyny O izolaci a karanténě. Mnozí se ptají, co dělat, když skončí nebo má někdo z blízkých covid-19.

Lékařský analytik CNN Dr. Lena Wayne, pohotovostní lékařka a profesorka zdravotní politiky a managementu na Milken Institute School of Public Health Univerzity George Washingtona, odpovídá na některé klíčové otázky.

CNN: Co kdyby všichni ve vaší rodině měli pozitivní test? Potřebují se od sebe izolovat?

Wen: Pokud má každý Covid-19, nemusí se jeden od druhého izolovat. Je to proto, že je vysoce nepravděpodobné, že mají různé kmeny koronaviru; Pravděpodobně všichni dostali ze sebe stejný stres a navzájem by se tak rychle znovu nenakazili. Celá rodina samozřejmě musí být izolována od ostatních.

CNN: Jak dlouho musí někdo zůstat v izolaci?

Wen: Nové pokyny Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) v podstatě zkracují dobu izolace z 10 dnů na pět dnů, přičemž dalších pět dnů nosí roušku. To znamená, že prvních pět dní musíte zůstat zcela izolovaní. Poté můžete jít ven – do práce, do potravin a tak dále – ale musíte mít na veřejnosti kvalitní, dobře padnoucí masku. Nechoďte do míst, kde budete bez roušek, jako jsou restaurace.

Pokud jde o lidi ze stejné rodiny, tyto pokyny znamenají, že byste ve skutečnosti neměli jíst společně nebo mít příležitostná setkání bez masky s neinfikovanými členy vaší rodiny během 10 dnů. Pokud jsou rodiny ve 2 kapslích, neměly by se 10 dní ve svém domě míchat.

CNN: Pokud měl někdo příznaky v pondělí, byl testován ve středu a výsledky dostal znovu v pátek, kdy začíná pětidenní hodina?

Wen: Pondělí. Pětidenní hodiny začínají, když se poprvé začnou objevovat příznaky. Pokud byla osoba testována a je asymptomatická, ale výsledek je pozitivní, pětidenní lhůta začíná prvním provedením testu. Pokud si nejste jistí – například pokud se v neděli cítíte trochu neklidně, ale až v úterý máte plné příznaky – použijte datum, kdy jste si symptomy jisti.

Pamatujte, že počítání začíná dnem nula. Den 1 je první celý den 24 hodin po objevení se symptomů nebo po pozitivním testu.

