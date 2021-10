Biden a Macron se poprvé od sporu o dohodu o australské ponorce setkají tváří v tvář

Velmi očekávané bilaterální setkání mezi dlouholetými spojenci se uskuteční před zasedáním G-20 v Římě a následným klimatickým summitem OSN v Glasgow.

Poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Jake Sullivan řekl novinářům na palubě Air Force One na cestě do Říma, že očekává, že schůzka bude „velmi konstruktivní a věcná“ a že Biden a Macron pokrývají celou řadu problémů, kterým jejich aliance čelí, počínaje „ boj proti terorismu v Iráku.” Středního východu k velmocenské konkurenci v ekonomických, obchodních a technických otázkách.

Sullivan řekl, že po schůzce se očekává prohlášení „do budoucna“, které se bude týkat spolupráce, boje proti terorismu, indicko-pacifického regionu, energetiky a technologií.

Očekává se, že oba lídři budou ve stejné místnosti na dalších setkáních během obou summitů.

Minulý měsíc USA, Velká Británie a Austrálie oznámily nové partnerství, které zahrnuje pomoc na pomoc Austrálii při vývoji ponorek s jaderným pohonem – dohoda Francie tvrdí, že ji uzavřela bez jejího vědomí, což ohrozilo stávající miliardovou smlouvu na dodávky nafty do Austrálie. poháněné ponorky.

Spor eskaloval do vzácné míry, že Francie dočasně odvolala svého velvyslance ve Spojených státech, a dokonce i Biden byl Nevědomky Tím, jak jsou francouzští úředníci v této věci naštvaní.

V polovině září spolu oba lídři mluvili telefonicky, zdálo se, že uvolnili určité napětí.

Během 30minutového hovoru se zdálo, že Biden uznal chybné kroky v tom, jak jeho administrativa zvládla rozhovory. A co je nejdůležitější, společné prohlášení o kontaktu poznamenalo, že „dva lídři se rozhodli zahájit proces hloubkových konzultací zaměřených na vytvoření podmínek pro zajištění důvěry a navržení konkrétních opatření k dosažení společných cílů“.

Celia Beilin, hostující členka Centra pro Spojené státy a Evropu v Brookings Institution, řekla CNN, že páteční bilaterální setkání představuje příležitost, aby tyto konzultace vedly ke konkrétním oznámením.

“Setkání mezi těmito dvěma vůdci bude příležitostí učinit určitá prohlášení a zjistit, zda je tato krize příležitostí k definování… nové společné agendy, nebo zda existuje druh dlouhodobého problému, který nelze řešit,” Beilin řekl CNN.

Sullivan ve čtvrtek novinářům řekl, že Bidenova administrativa byla „spokojena s rozsáhlými závazky, které jsme měli s Francií v posledních několika týdnech“, s odkazem na svou nedávnou návštěvu Paříže, dva telefonáty, které prezident měl s Macronem od druhé světové války. Výbuch ponorek a cesta ministra zahraničí Anthonyho Blinkena do Paříže.

“Těšíme se na zítřejší rozhovor, protože program je opravdu plný,” řekl Sullivan. “Existuje mnoho problémů, u kterých my a Francie vycházíme ze společných hodnot, společných názorů, společných zájmů a potřebujeme konsensus ohledně našich politických přístupů.”

Někteří odmítli pobouření v Paříži kvůli dohodě o ponorkách, Beilin není přesvědčen, že Spojené státy a Francie pohlížejí na rizika páteční schůzky stejně.

“Mohu vám říct, že se to na francouzské straně velmi očekává. Zajímalo by mě, jestli se to velmi očekává na druhé straně,” řekl Beilin a popsal dynamiku jako “odraz nerovnováhy ve vztahu.”

“Jedním je supervelmoc. Druhým je tato mocná střední mocnost. Ale máte nerovnováhu. A pro Francii je mít dobrý vztah nebo mít jasný vztah se Spojenými státy – to je také podmínka např. vliv v Evropě“.

Objevily se i další neshody, například překvapení nad smrtícím a chaotickým stažením USA z Afghánistánu, do kterého byli zapojeni spojenci z NATO, jako je Francie.

Macron využil stažení k vyjádření své širší vize evropského globálního vedení – zejména jeho nezávislosti na americké národní bezpečnostní politice.

Během Mluvený projev Macron letos v létě z Bagdádu řekl: „Ať už se Američané rozhodnou jakkoli, zachováme svou přítomnost v boji proti terorismu v Iráku, dokud budou teroristické skupiny pokračovat v provozu a dokud nás irácká vláda o tuto podporu požádá.“

Setkání dvou lídrů, kteří se zjevně snaží napravit vztahy, přichází pouhé čtyři měsíce po jejich posledním summitu s dalšími světovými lídry v Evropě, kde Macron Bidena chválil jako „součást klubu“.

“Myslím, že to ukazuje, že vedení je partnerství, a toho si vážíme,” řekl Macron.

Vyžádáno Pokud si tehdy spojenci mysleli, že je Amerika zpět, Biden se podíval na Macrona a řekl: “Zeptejte se ho,” na což Macron odpověděl: “Jasně.”

Macronova nadcházející schůzka je menší částí většího tématu, které je prezentováno, když se Biden vrací do Evropy na summity.

Biden, jehož prezidentský úřad ohlašoval návrat americké diplomacie po období nacionalismu vedeném Trumpem, je podruhé v Evropě od nástupu do úřadu uprostřed skeptičtější skupiny světových vůdců.

Lídři, kteří se v nadcházejících dnech zúčastní světových summitů v Evropě, jako je Macron, mají své vlastní zájmy.

Setkání se koná před dubnovými francouzskými prezidentskými volbami. Macron kdo usiluje o znovuzvolení, V okouzlujícím útoku na voliče. V červnu jeho strana nedosáhla výsledků v krajských volbách, které byly před prezidentskými volbami na jaře příštího roku ostře sledované. Vzhledem k nízké účasti je však podle politických expertů těžké dělat závěry.

Francie v lednu přebírá své půlroční předsednictví Evropské unii – test Macronovy širší vize. A s blížícím se odchodem německé kancléřky Angely Merkelové z úřadu by se Macron v případě znovuzvolení mohl stát de facto starostou Evropy.