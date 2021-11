Bezdomovectví na vzestupu v Utahu, podle nové recenze

Podle nového hodnocení předloženého zákonodárnému sboru Utahu minulé úterý je bezdomovectví v Utahu na vzestupu, kde trvalé bydlení zůstává problémem.

Tento trend vyvolává obavy, zda zdroje přidělené na služby pro bezdomovce dosahují požadovaných výsledků, uvádí se v přehledu.

Zjistilo se, že počet bezdomovců se od roku 2016 zvýšil o 200 procent. Za stejnou dobu se počet lidí klasifikovaných jako „chronicky bezdomovci“ téměř ztrojnásobil.

Přezkum, který provedl Úřad generálního auditora legislativy, sledoval financování služeb pro bezdomovce, které v roce 2019 dosáhlo více než 300 milionů dolarů. Upozornil však, že nové přístřešky se otevřou až koncem roku 2019.

Vzhledem k pandemii COVID-19 a krátké době, po kterou centra pro bezdomovce (HRC) fungují, je obtížné adekvátně a spravedlivě posoudit dopad financování.

Zpochybnil však, zda stát s tímto financováním splní všechny cíle, které si stanovil. Samotný audit navázal na studii z roku 2018, která zjistila nedostatečný dohled nad službami pro bezdomovce.

V současnosti se úspěch systému služeb pro bezdomovce v Utahu měří podle toho, jak rychle pomáhá bezdomovcům získat a udržet si bydlení. Pokud je to primární cíl, důkazy naznačují, že Utah dělá pokroky. I mezi chronickými bezdomovci, kteří byli kdysi ubytováni, zůstává většina v bydlení. Jednou z výzev této strategie zaměřené na bydlení je zajistit dostatek bydlení pro každého, kdo to potřebuje.

Problémy jsou i při získávání bydlení. V současné době jsou problémem náklady na bydlení.

„Zjistili jsme, že náklady na nové trvalé podpůrné bydlení jsou velmi vysoké, s odhadovanými náklady v rozmezí od 250 000 do 275 000 USD na jednotku,“ uvádí audit. „Například The Road Home dokončí v červnu 2021 výstavbu Magnolia, trvalého podpůrného bydlení pro chronicky bezdomovce s 65 jednotkami. Náklady na výstavbu byly vykázány na 17 milionů USD (ve skutečnosti bylo v rozpočtu zahrnuto 16,4 milionu USD). poskytnutá půda). To se rovná jednotkovým nákladům přibližně 262 000 USD.“

Aby uspokojil poptávku po trvalém a podpůrném bydlení, bude muset stát utratit více než 300 milionů dolarů na 1200 jednotek. Salt Lake County nedávno odhadl, že poskytnutí více než 2 900 bytových jednotek pro uspokojení poptávky by stálo více než 500 milionů dolarů.

Wayne Niederhauser, bývalý prezident Senátu v Utahu a současný šéf Utah Office of Homeless Services, v reakci na recenzi uvedl, že některé problémy se řeší.

„Revize upozornila na iniciativy, na kterých koordinátor pro bezdomovectví a Kancelář služeb bezdomovcům pracují již několik měsíců. V průběhu příštího měsíce bude vydán Žádost o předložení návrhu (RFP) na přezkoumání strategického plánu státu v oblasti bezdomovectví. Kromě toho budeme spolupracovat s Utahskou radou pro bezdomovectví, abychom zlepšili integraci dat. a Homeless Management Information System. Jako kancelář jsme odhodláni nadále podporovat Utah Homelessness Council, místní rady pro bezdomovce a síť Utah Homeless Network při určování řešení. které nabízejí nejlepší šanci, aby se bezdomovectví stalo vzácným, krátkým a neopakujícím se.“