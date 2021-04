Bez legrace, PlatinumGames uvádí na trh Nintendo Switch hru Sol Cresta

Vzpomeňte si na tentokrát v loňském roce, kdy PlatinumGames všechny oklamal oznámením vydání nové arkádové hry známé jako Vrchol slunce? No, teď – o rok později (věřte nebo ne) byla oznámena stejná hra Opravdu se to stalo Na Nintendo Switch, PlayStation 4 a PC dorazí někdy v roce 2021.

Japonský reklamní klip zobrazený níže ukazuje, jak je hra „nyní ve vývoji“ – takže sledujte další aktualizace, například datum vydání. Jak již bylo zmíněno dříve, tento titul je založen na střelách z 80. let s bočním posouváním Vrchol měsíce A Terra KristaBude to zjevně první vstup do série „New Classic Arcade“ křečků.

“Konečně byla odhalena bonusová fáze # Platinum4! Podívejte se na ukázku hry pro Sol Cresta, zcela nový titul, který se nese v duchu klasických stříleček Moon Cresta a Terra Cresta, známých pro kotvení a akční střílení formací!”

Všimněte si, že křeček retweetnul níže uvedený tweet a poskytl a Ochranná známka pro logo Pro Sol Christa minulý měsíc.

Loni v lednu řekl Hideki Kamiya fanouškům, že tato konkrétní reklama bude „menšího rozsahu“. Ve srovnání s předchozímiOčekával však, že to bude stále zajímavé. Pozoruhodné je, že je zde také nový termín „2021“ Web PlatinumGames. Prsty zkřížily, že to bylo o něčem Bayonetta 3.

Jako vzhled Sol Krista? Táhne nám Hideki jen nohu? Podělte se o své myšlenky níže.