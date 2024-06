Beyond se znovu objeví s řadou nových screenshotů

Metroid Prime 4 Bylo to jedno z prvních vzrušujících oznámení po uvedení Switche v roce 2017. Od té doby fanoušci zoufale touží ochutnat, na čem Retro Studios pracují. Výsledkem byly roky.“Žádné novinky„V chystané střílečce z pohledu první osoby až na ten jediný Nintendo odhalilo restart vývoje. Pak dnesFanoušci obdrželi nejen upoutávku na hru a okénko vydání v roce 2025, ale také více než tucet screenshotů plných vodítek, které mohou příštích pár měsíců hltat jako balík… Vzteklé zoomery.

Trailer ukazoval vesmírné piráty a to, co vypadá jako základna Galaktické Federace. Není jasné, co tam všichni dělají nebo jaké nové síly bude Samus tentokrát ovládat. Dnešní krátký pohled většinou škádlil současný arzenál, který měl lovec odměn v předchozích příspěvcích v premiér Podtřídy, včetně paprskových zbraní, raket, environmentálních skenerů a jejich jedinečné schopnosti, Morph Ball. Z větší části, Metroid Prime 4 Určitě to zní hodně podobně Metroid Primepřičemž některé záběry se hemží mimozemským potenciálem a jiné vypadají překvapivě nevýrazně a utlumeně na hru, která se vyvíjí téměř deset let.

vůle Metroid Prime 4 Bude to jedna z prvních cross-gen her, která se objeví i na Switch 2? Možná dokonce s některými vizuálními vylepšeními, včetně lepších snímkových frekvencí a některých jemných funkcí sledování paprsků? Zjistíme to, až se bude blížit okno vydání 2025. Mezitím se podívejte na všechny snímky obrazovky, které Nintendo vytvořilo Metroid Prime 4Triumfální návrat do hype cyklu online show.