Beta verzi One UI 6 lze nyní nainstalovat na modely Galaxy Watch 5 a 4

Beta verze One UI Watch 6 společnosti Samsung je nyní k dispozici pro řadu Galaxy Watch 5 a 4, čímž obchází exkluzivní dostupnost Watch 6.

One UI Watch 6 beta přichází s některými změnami ve sledování zdraví a několika dalšími funkcemi. Jedním z hlavních přírůstků je Galaxy AI přicházející do Sleep Insights, která by měla uživatelům umožnit vidět lepší celkový obraz o své noční aktivitě. Další změnou je možnost použít gesto sevření k výběru položek na obrazovce mimo někdy omezený režim přístupnosti.

Dnes se zdá, že Samsung nyní umožňuje uživatelům Galaxy Watch 5 a 4 vyzkoušet si novou verzi softwaru One UI Watch 6 v USA, čímž rozšiřuje dostupnost Watch 6. Beta verze One UI Watch 6 bude k dispozici některým lidem . Sledujte modely 5 a 4, kromě některých modelů „Speciální edice“.

Jedním z hlavních problémů, kdy byla beta verze One UI Watch 6 uvedena pro Galaxy Watch 6, bylo, že byla omezena pouze na modely Bluetooth, s výjimkou variant LTE. Nová stránka v aplikaci Samsung Members naznačuje, že toto omezení stále existuje. Modely Galaxy Watch 5 a Galaxy Watch 4 LTE nebudou způsobilé. Stránka neuvádí, proč k tomu dochází.

Uživatelé najdou beta verzi One UI Watch 6 prostřednictvím aplikace Samsung Members. V horní části aplikace bude karta oznamovat zkušební verzi. Stačí kliknout a stisknout to se připojí Pro váš model hodinek. Odtud bude odeslána aktualizace do aplikace Galaxy Wearable a Galaxy Watch.

Stalo se tak těsně před uvedením modelů Galaxy Watch 7 a Watch 7 Ultra na Samsung Unpacked v Paříži. Až Galaxy Watch 7 dorazí, budou po vybalení podporovat One UI Watch 6 založené na Wear OS.

Samsung v současné době spouští bezplatnou akci, která uživatelům umožňuje zaregistrovat se Rezervujte si kredit 50 $ Pro použití v nových zařízeních. Registrací jste zařazeni do výhry 5 000 $. Pokud plánujete vyměnit své Galaxy Watch za Watch 7, přihlášení k získání kreditu 50 $ se rozhodně vyplatí.

Zaregistrujte se a získejte kredit 50 $ a šanci vyhrát 5 000 $