Berlinale 2024: ‚Spaceman‘ je obří kouzelník vesmírných pavouků: The Movie

Jedním z nejpodivnějších filmů, které se zúčastní Berlínského filmového festivalu 2024, je sci-fi show Netflix od švédského režiséra tzv. Johan Renck. Je to zvláštní volba, ne proto, že by byl film experimentální nebo nekonvenční, ale spíše proto, že nedává smysl, aby se tento film promítal na festivalu. astronaut Na Netflixu se bude streamovat za několik týdnů (od 1. března). Je to další uprostřed cesty, snadno zapomenutelný Netflix Original, který nedělá nic bláznivého, vzrušujícího nebo chytrého, kvůli čemu by si zasloužil velkou festivalovou premiéru. Je to také opravdu zvláštní film, protože pojednává o obřím, benevolentním vesmírném pavoukovi (!!), který se objeví uvnitř vesmírné lodi cestující poblíž Jupiteru – astronaut Jacob je na roční sólové misi zkoumat fialový oblak záhadného vesmírného prachu. Který se před pár lety objevil poblíž Jupiteru. Je to vlastně podle skutečného příběhu o prvním astronautovi země Jakubu Procházkovi, který vyrůstal na českém venkově. Ale tento zajímavý příběh nemá nic společného s tím, co se děje v tomto filmu.

Režie: švédský režisér Johan Renck (od Stáhněte si Nancy„Černobyl“, „Breaking Bad“), podle scénáře Colbyho Daye podle knihy „Bohemia SpacemanNapsal Jaroslav Kalvar – astronaut Je to tichý, osamělý a nevýrazný sci-fi film o vesmírném cestovateli. Adam Sandler Hraje Jakuba Procházku, českého astronauta na dlouhé misi za průzkumem fialového mraku, který se objevil v naší sluneční soustavě. Přestože kulisy a vizuální efekty vypadají velmi dobře a Sandler svou práci jako unavený a osamělý „vesmírník“ odvádí dobře, film se divákům odhaluje. V realitě Bude to terapeutické sezení. Není to opravdu sci-fi, není to opravdu o českém astronautovi/kosmonautovi a vlastně ani o tom, odkud tento vesmírný pavouk pochází. Film pojednává o muži, který zoufale potřebuje terapii, protože mu jeho žena tolik chybí, a po dlouhém odmítání je nucen absolvovat terapeutické sezení s tímto velkým, tajemným, přátelským pavoukem, který se náhodně objeví na jeho lodi. Rozhodl se pojmenovat ho Hanus (což bylo úžasně namluvené Pavel DanoPak ho tvor donutí přehodnotit vzpomínky a okamžiky v mysli, které ho pronásledují. Potřebuje čelit minulosti, aby se mohl pohnout vpřed, a zdá se, že je to jediný způsob…

Jako vášnivého milovníka pavouků jsem měl na mysli největší otázku: Jaký má smysl představovat si jeho narušenou psychiku jako pavouka? Je to nějaká generická, zjevná verze jeho „nejhlubších, nejtemnějších obav projevujících se ve fyzické podobě?“ Může se to stát pro mě Terapeut mě rozhodně konfrontuje. Film to nikdy neřeší, protože nechce, je o tom, že mimozemšťan je nevysvětlitelná záhada, na kterou nebudou dány žádné odpovědi. pokuta. dost spravedlivé. Naštěstí tento pavouk není tak děsivý, jak by se mohlo zdát – nejen že je to roztomilé a docela neškodné stvoření, oživují jeho dialog tím, že mu dávají roztomilou pusu, která je v některých scénách jasně vidět (také se naučili pár lekcí z… Zvuková chyba). A slyšet hlas Paula Dana vycházejícího z této věci mě uklidňuje. Což předpokládám On je Pointa, koneckonců… Ale pořád je to tak bizarní a směšné, že jsou tam scény, které by mohly diváky rozesmát. Proč ze všech možností pro mimozemšťany, mimozemšťany nebo entity museli jako svého průvodce použít právě pavouka (!!)? Ať už je důvod jakýkoli, alespoň je to roztomilý pavouk, který pomáhá Jacobovi na jeho misi A Jeho duševní zdraví.

Je to v podstatě jen 106minutová shrink session s osamělým a depresivním astronautem Adamem Sandlerem. Další velký problém s astronaut Spočívá v tom, že druhá strana příběhu je jeho nejslabším článkem. Rink to nějak dokázal dodat Carey Mulligan Jako Linka, Jacobova těhotná manželka, uvízla na Zemi, zatímco on byl pryč rok (nebo déle) na této misi. Není z toho šťastná, nemá radost z ničeho z jeho kariéry nebo jeho života. tam Žádná chemie mezi nimi vůbec. U většiny tohoto filmu jsem si docela jistý, že Sandler a Mulligan natáčeli své scény v samostatných filmových studiích na opačných stranách světa v úplně odlišných časech. Lenka vždycky vypadá, že ji štve, když Jacob dělá cokoli kromě toho, že zůstává doma a stará se o ni, což je trochu divné, když je… On je (Má být) první českou astronautkou – něco, co by měla plně podporovat. že jo? Možná i to je část toho, proč se tam Jacob cítí tak depresivně a beznadějně. Naštěstí mu Hanus pomáhá pochopit, co se stalo s jeho ženou, a i když se chystá učinit nejdůležitější objev, jaký kdy člověk udělal, na ničem z toho nezáleží, protože se mýlil, když opustil svou těhotnou ženu. No, no…je to veškerá moudrost, kterou lze nabídnout?

Jako fanoušek sci-fi jsem obzvlášť unavený ze všech moderních sci-fi filmů, které někoho vezmou na dlouhé vzdálenosti k úžasnému objevu ve vesmíru, jen aby ten konec byl: počkej, nic tam není, a ona, víc Důležité je, že se vrátí domů a postará se o své blízké a rodinu. Ano, ano, rozumíme. Velmi důležitá je rodina, drahá polovička a děti. Proč ale musí tento koncept cpát do vysoce koncepčních sci-fi textů? Proč tu není ještě pár sci-fi filmů Prostě O učinění úžasných objevů v hlubokém vesmíru Dělat Změnit všechno? Pak přineste tyto znalosti zpět na Zemi a nechte každého ohromit tím, jak cool je tento vesmírný materiál. Doufám astronaut Film, na který se můžeme dívat všichni. Ale to není. Místo toho se Adam Sandler učí překonávat svou minulost s pomocí Paula Dana jako soucitného chlupatého pavouka, který také miluje českou Nutellu uloženou na lodi. Navzdory mým mnoha stížnostem tento film nenávidím, není to něco, co bych popsal jako „špatný“. Taky to není dobré.

Recenze Alex’s Berlinale 2024: 6,5 z 10

Sledujte Alexe na Twitteru – @první zobrazení /nebo Letterboxd – @první zobrazení