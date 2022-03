Benchmark Pixel 6a potvrzuje Google Tensor a 6GB RAM

Benchmarky nejsou nejspolehlivějším zdrojem specifikací zařízení kvůli jejich snadno zfalšované povaze. Jedno ze zařízení Pixel 6a se však objevilo v posledních dnech a neodhalilo nic neočekávaného o SoC, RAM nebo časování.

zpět v listopaduUvedli jsme, že Pixel 6a bude používat stejný čip Tensor, jaký se nachází v Pixel 6 a 6 Pro. Informace, které jsme viděli dříve, identifikují první generaci SoC jako „GS101“, ale Google ještě neprozradil, jak budou označeny budoucí verze. Navíc jsme si všimli, že mid-ranger 2022 má interně kódové označení „Bluejay“.

The Geekbench Standard 5 (Přes MySmartPrice) uvádí „Google Pixel 6a“ – což a Únik humorné omalovánky – jako model a identifikátor modelu, zatímco základní deska je „bluejay“. Posuvné pravítko je „Sched_pixel“, které je součástí ostatních zařízení napájených Tensorem.

Sekce s informacemi o CPU v benchmarku je identická jako u Pixel 6 a 6 Pro. To zahrnuje Dvě vysoce výkonná jádra ARM Cortex-X1 na 2,8 GHz, jedno „střední“ jádro A76 2,25 GHz a čtyři malá/vysokoúčinná jádra A55.

Pokud jde o výkon, jednojádrové i vícejádrové skóre jsou ve stejném rozsahu jako řada Pixel 6, což opět není překvapivé.

Jediné nové specifikace Pixel 6a, se kterými se dnes setkáváme, je 5,43 GB nebo 6 GB RAM. To odpovídá Pixel 5a (a 4a), který nahradí v sestavě. To je méně než 8 GB u Pixelu 6 (a 12 GB u 6 Pro), což dává smysl jako cenový rozdíl a slouží jako důvod, proč lidé chtějí upgradovat.

To je rozsah všeho, co jsme se naučili od Pixel 6a, ale my Zmínil jsem se dříve v části Konfigurace fotoaparátu.

