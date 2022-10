Astana, Kazachstán – Běloruský prezident Alexandr Lukašenko Má varování pro Západ: Nevyvíjejte nátlak na ruského prezidenta Ruský prezident Vladimir Putin v rohu.

Rusko má jaderné zbraně z nějakého důvodu a překračuje Putinovy ​​„červené čáry“. Ukrajina Silák a blízký spojenec Kremlu v pátek v exkluzivním rozhovoru řekl, že by to byla chyba.

„Pokud zahnete člověka nebo zemi do kouta, existuje jen jedna cesta ven – vpřed,“ řekl Lukašenko Kerru Simmonsovi z NBC na okraj regionálního summitu postsovětských vůdců v Astaně, hlavním městě Kazachstánu. „Proto nepřekračuješ červené čáry, nemůžeš je překročit.“

Na otázku, zda je jeho ruský protějšek ochoten použít jaderné zbraně na Ukrajině, Lukašenko přijal mrazivý tón, ale zároveň bagatelizoval možnost použití jaderných zbraní jako zbytečné a sebevražedné.

„Pokud by nedej bože došlo k útoku na území Ruské federace, tak Rusko může v případě potřeby použít všechny druhy zbraní,“ řekl. Prezident Putin ani ruské vedení si nikdy nestanovili cíl pro použití jaderných zbraní na Ukrajině.

Místo toho Lukašenko poukázal na masivní příval ruských raketových útoků tento týden na ukrajinskou civilní a kritickou infrastrukturu jako příklad toho, co je Moskva připravena udělat, pokud uvízne.

Ruská vláda označila údery, při nichž střely s plochou dráhou letu zničily budovy, mosty a elektrárny – a také zabily civilisty – jako odvetu za výbuch z minulého víkendu, který zničil klíčový most na Krym.

„Možná jste si všimli, že to bylo silné, ale to není všechno,“ řekl Lukašenko k ruské reakci. Rusko, to vím jistě, vlastní nejmodernější zbraně. Nepotřebuji jaderné zbraně. Rusko se bez nich obejde.“

Kreml vyvolal rostoucí obavy z jaderných zbraní svým vojenským stažením z bojiště a rostoucí úzkostí doma. Putin minulý měsíc oznámil anexi čtyř ukrajinských regionů a naznačil, že je připraven chránit tato území všemi nezbytnými prostředky.

Komentátoři ruské státní televize někdy otevřeně naznačovali, že Moskva používá jaderné zbraně k posílení své kontroly na těchto nově nárokovaných územích, často s odkazem na oficiální principy jaderné doktríny země – a vyhrazuje si právo použít jadernou energii v reakci na přímé útoky na jeho území.

Ale běloruský vůdce místo toho poukázal na to, že jaderné napětí bylo politicky motivováno Západem a Ukrajinou a že Rusko nemá žádný zájem na eskalaci konfliktu na úroveň jaderné výměny – jakkoli omezené.

„Toto bude konec naší planety,“ řekl Lukašenko.

Pokud jaderné zbraně použije byť jen jedna země, vyvolá to řetězovou reakci. Rusko to dobře chápe. A nikdo, to chci zdůraznit, vím jistě od samotného prezidenta Putina, nikdo si nestanovil cíl pro použití jaderných zbraní.

Místo toho Lukašenko řekl: „Musíme hledat způsoby, jak najít mírové řešení tohoto konfliktu. Bude to přínosné pro všechny, včetně Spojených států.“