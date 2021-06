Běloruský novinář Roman Protasevich vystupuje ve státní televizi jako kritici kritizují jeho zatčení jako „braní rukojmí“

26letý mladík ve čtvrtek řekl běloruské státní televizní stanici ONT, že se „přiznal vinu“ za organizování rozsáhlých „neoprávněných protestů“ po sporných volbách v zemi v srpnu loňského roku.

„Upřímně přiznávám, že jsem byl jedním z lidí, kteří 9. září (srpen) šířili volání do ulic. Jakmile jste mi předložili dokumenty a obvinili mě, okamžitě jsem přiznal vinu podle článku 342 (běloruského ) zákon. Protasevich během rozhovoru s trestním zákonem „Ne„ Osobní věc “, trestním zákonem, organizuje rozsáhlé neoprávněné protesty.

“Bolí nás vidět„ přiznání “Ramana Brataseviče. Jeho rodiče si myslí, že byl mučen. To není Raman, kterého znám. Ten chlap v televizi Goebbels je rukojmím režimu a my musíme udělat vše pro to, abychom osvobodili a osvobodil ho. 460 dalších politických vězňů, “napsal Viaworka s použitím běloruského pravopisu svého jména.

od jeho zatčení, Protacevic Několikrát se objevila ve státem kontrolovaných nebo pro-státních médiích. V jednom z videí zveřejněných na provládním kanálu sociálních médií uvedl, že se „přiznal“ k „organizování masových nepokojů“ v Minsku – přiznání, ke kterému byla jeho rodina a podporovatelé přesvědčeni.

Protasevich se také tento týden objevil v „vyšetřovacím dokumentu“ ONT o leteckém incidentu společnosti Ryanair. Dokument opakuje tvrzení běloruských úřadů, že nevěděli, že Protasevich byl v letadle, když ho odklonili.

Protasevich je známý jako divoký kritik Lukašenkovy vlády. Jako teenager se účastnil protirežimních demonstrací a později byl vyloučen z programu žurnalistiky na Běloruské státní univerzitě. Vždy byl v první linii protestů, Podle kolegů aktivistů

Kanál NEXTA, který Protasevich spoluzaložil v roce 2015, našel popularitu v poskytování informací o násilných vládních represích proti protestům souvisejícím s volbami. Poté, co byla většina aktivistů zatčena nebo vyhoštěna, se kanál stal spolehlivým zdrojem ověřených informací pro demonstranty, aby koordinovali jejich pohyby.

Smířlivý tón Protasevichova čtvrtečního rozhovoru může jeho kolegům aktivistům znít velmi divně.

V jednu chvíli Protasevich řekl tazateli, že respektuje prezidentovo odmítnutí podlehnout veřejné kritice. „Uvědomil jsem si, že hodně z toho, co Alexander Grigorievič (Lukašenko) kritizoval, byl pokus vyvíjet na něj tlak. Navzdory tlaku se v mnoha ohledech choval jako muž s ocelovými kuličkami,“ řekl.

Protasevich se také zhroutil před kamerou a plakal, protože říká, že se nechce znovu zapojovat do politiky.

“Sám jsem si spoustu věcí promyslel. Už se nechci angažovat v politice, v žádných hrách a znovu se zašpinit. Chci si přát, abych mohl všechno napravit a žít normální mírumilovný život a mít rodina, děti Přestaň před něčím utíkat. “