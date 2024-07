Bay County ukazuje USA v zápase světové série Gold League s Čechy

Bay County Colts vědí, že jejich baseballové setkání s Českou republikou je něco výjimečného.

Poté, co skončilo 6-0, Bay County zahájilo velkolepou rally, aby proměnilo hru v „thriller s 10 směnami“, než propadlo 10-6 v úvodním kole světové série Gold League v Marion, Illinois.

„Byl to náš první pořádný společný zápas a byl jsem spokojený s tím, jak jsme hráli,“ řekl trenér Bay County 15-16 All-Stars Brady Neitzel.

„Všichni se pustili do toho, co jsme kázali, což bylo ‚hraj svou hru a budou se dít dobré věci‘. Dnes se staly dobré věci.

Bay County se vrací do akce v sobotu v poledne proti Nikaragui nebo Kalifornii na mezinárodním turnaji devíti týmů a potřebuje vyhrát, aby prodloužil sérii World Series.

Tým složený z hráčů Bay City Central, Essexville Garber, Bay City All Saints a Pinconning se vážně utkal s Prahou reprezentující Českou republiku.

Bragg vyskočil do vedení o šest jízd, než se Bay County vrátil na první místo čtvrté. Čtyři procházky a spojka singlu od Ernieho Velasqueze – který se chybou proměnil ve trojnásobný trojzápas – stáhl Bay County na 6-5.

Nathan Foret skóroval po přihraném míči v páté směně a vyrovnal tak hru na 6-6. A hra se protáhla až do třetí směny navíc.

„Byli všichni nervózní, bylo to znát,“ řekl Neitzel. „Řekli jsme jim: ‚Je to jen hra baseballu. Děláte to 14 let, mělo by to být přirozené.“ Nakonec se jim to podařilo a bylo zábavné to sledovat.

Blake Karese byl solidní úlevou pro Bay County, když dovolil Braggovi udržet na uzdě pouze jeden běh nad 5,2 směny. Ale pár chůze, pár chyb a zasažený pálkař umožnil Braggovi v 10. směně skórovat čtyři běhy.

Bay County měl vítěznou sérii v bodování s méně než dvěma outy v sedmém a osmém, ale nedokázal to vrátit domů. Chytač Jake Vetters porazil pár Braggových běžců na základní cestě s šancemi na skórování.

Foret vedl sestavu se dvěma zásahy, zatímco Velasquez, Alex Mularz a Paulino Perez měli každý po jednom zásahu. Velasquez skončil se dvěma RBI a Sebastian McGill obsadil jedno místo. Startér Bay County Camden Parker povolil dva získané běhy za 3,2 směny.