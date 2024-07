Barbora Krejčíková: Co vedlo českou tenisovou hvězdu k tomu, aby se tenisu věnovala na plný úvazek?

Od odpalování míčků pro zábavu až po držení grandslamové trofeje, Barbora Krejčíková Tenisový příběh pro věky! Vzestup české tenisové hvězdy ke slávě byl cestou plnou zvratů, smíšenou se zdravým odhodláním a láskou ke hře. Ale když ona „zábava“ Stává se vášní být na vrcholu tenisové hry? Pojďme se ponořit do inspirativního příběhu finalistky Wimbledonu podle jejích vlastních slov.

„Vždycky jsem miloval tenis, vždycky jsem chtěl hrát, ale jen pro zábavu“ Pro New York Times to řekla Barbora Krejčíková. Ve skutečnosti jeho vášeň pro tenis začala v šesti letech. Na začátku učil Jana Novotná, Mladá kariéra českého hráče byla pozoruhodná. V roce 2013 se juniorka ve svých 17 letech vyšplhala do top 3 žebříčku WTA. Nejen ve dvouhře, ale i ve čtyřhře mával raketou se stejnou energií a nadšením. Výsledkem bylo, že ve stejném roce porušila grandslamový kód a snadno vyhrála ženské tituly ve čtyřhře na French Open, Wimbledonu a US Open.

V té době už se rozhodla jít za svými sny v tenise. „Když mi bylo 16 nebo 17 let, když jsem hrál Junior Slam, později jsem si uvědomil, že tohle je něco, co chci dělat. Chci být ve stejné šatně jako superstars a jednoho dne hrát proti nim. Krejčíková vysvětlila ve stejném rozhovoru.

Reklamní Článek pokračuje pod tímto inzerátem

Reklamní Článek pokračuje pod tímto inzerátem

Kdo jí potom může zabránit v cestě za svým snem? Následující rok (2014) se Barbora Krejčíková rozhodla hrát profesionální tenis a debutovala na okruhu WTA. Její kariéra nabrala zásadní obrat v roce 2021 poté, co v následujících letech předvedla svůj talent ve čtyřhře a také držela rekord jako hráčka č. 1 ve čtyřhře. Před svým debutem ve dvouhře ve Wimbledonu v tomto roce získal Čech svůj první grandslamový titul na French Open. OTEVŘENO Brzy se nahromadily další výhry, když se následující rok dostala na 2. místo v žebříčku WTA!

Krejčíková, která loni v Dubaji vyhrála svůj první titul ve dvouhře na okruhu WTA 1000, získala svůj druhý grandslamový titul ve Wimbledonu s pouhou tvrdou prací a ambicemi. Elena Rybakina, Bývalý vítěz akce. Krejčíkové se však vítězství nerodilo snadno. Sám přiznává, že svou hru musel vyvinout tak, aby vyhovovala různým povrchům.

Barbora Krejčíková má ze svého postupu radost „Rychlé povrchy“

Reklamní Článek pokračuje pod tímto inzerátem

„Musel jsem zvýšit svou hru, protože všichni zvyšovali svou hru. Je skvělé mít pocit, že jsem o něco pokročil a jsem v dalším finále.“ Barbora Krejčíková oznámila po semifinálové výhře nad Rybakinou. Zdá se, že po dosažení finále měla obrovské sebevědomí, tak proč by ne? Za posledních pět měsíců se dokázal kvalifikovat pouze do jednoho čtvrtfinále (Birmingham). Dostat se do finále, i to na grandslamu, je pro bývalou světovou dvojku velký problém.

„Cítil jsem, že se musím zlepšit ve všem. Myslím, že jsem se rozhodně zlepšil na rychlých površích, vysvětlila Krejčíková. 28letý hráč má letos temnou sezónu kvůli zranění zad a nemoci (chřipka). Ale to je nyní minulostí, protože je připraven přidat do svého seznamu osmý titul. Jak se posune k dalšímu úspěchu, jeho příběh bude inspirovat svět tenisu!