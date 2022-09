Barbara Wintonová zemřela Velvyslanectví České republiky v Londýně

Paní Barbara Winton, dcera a ošetřovatelka sira Nicholase Wintona, zemřela 20. září ve věku 86 let.

Sir Nicholas Winton v roce 1939 zachránil životy 669 převážně židovským dětem z Československa, kterým pomohl transportovat před nastupujícím nacistickým režimem do Spojeného království v rámci programu „Kinder Transports“ a pomohl jim najít nové domovy. Velká část jejich rodin později zahynula během holocaustu. Paní. Barbara Wintonová byla neúnavnou obhájkyní a propagátorkou odkazu svého otce. V roce 2014 napsal knihu „If It’s Not Impossible… The Life of Sir Nicholas Winton“ a do roku 2018 byl jedním ze zakladatelů a správců nadace Sir Nicholas Winton Memorial Trust, která se stará o dokumenty a artefakty. Týkající se sira Nicholase. V roce 2021 obdržel Stříbrnou medaili Jana Masaryka, kterou uděluje Velvyslanectví České republiky v Londýně výjimečným osobnostem, které se zasloužily o rozvoj česko-britských vztahů.