Tajné dokumenty uložené v Indii, USA a České republice v případu Nikhila Gupty, obviněného americkými úřady ze spiknutí s cílem zabít zakázaného chalistánského teroristu Gurbatwanta Singha Pannoona, lituje The Sunday Guardian, omlouvám se. Příšerný obrázek indického občana uneseného z české půdy americkými úřady, tři hodiny vozeného v SUV v civilu, vyslýchán a mučen, než ho české úřady oficiálně ukázaly jako zatčené. I poté, co byl Gupta (52) předán do vazby České republiky, na něj jeho vládou zajištěný právník nadále naléhal, aby souhlasil s vydáním do Spojených států a nenapadal to u soudu. .

Členové rodiny Gupty z Dillí, kteří nemají žádný záznam v trestním rejstříku, byli nuceni najmout právníka se sídlem v New Yorku, aby Gupta mohl získat skutečné právní poradenství za poplatek 10 000 dolarů.

Podle dokumentů byla obžaloba na Guptu podána v New Yorku 13. června. 29. června Gupta, který se zabývá rukodělnými výrobky, nastoupil na let z Nového Dillí do Prahy a služebně zůstal v tureckém Istanbulu.

Po přistání na pražském Letišti Václava Havla a vyřízení všech imigračních formalit byl 30. června při výjezdu z letiště unesen a zadržen v černém SUV celkem čtyřmi osobami, které se identifikovaly jako američtí policisté. .

Jednou byl fyzicky napaden v SUV. Byl nucen odemknout svůj mobilní telefon a poté byl tři hodiny vozen po Praze na korbě SUV za intenzivního výslechu. O tři hodiny později byl předán úřadům ve věznici Bangrak v Praze.

Ve vězení mu bylo řečeno, že byl obviněn ze spiknutí za účelem spáchání vraždy a že bude brzy vydán do New Yorku. Následně mu byl českými úřady poskytnut obhájce, který mu doporučil souhlas s vydáním. Byl falešně informován úřady kolem něj, že proti němu bylo vydáno oznámení o Red Corner ze strany INTERPOLu.

Více než 10 dní nebyli jeho rodinní příslušníci ani indická ambasáda v Praze informováni českými úřady o nezákonném zadržení, jak ukládá zákon. Když se 16. července Guptovi rodinní příslušníci dozvěděli o jeho nezákonném zadržování, vznesli online stížnost indickému ministerstvu zahraničních věcí, jejíž kopie byla zaslána také indickému velvyslanectví v češtině.

MEA vyslala důstojníka, aby se setkal s Guptou 19. července, více než 20 dní po jeho nezákonném zadržování. Podobně až poté, co Gupta podal žalobu u Vrchního soudu v Praze, směl zavolat svým rodinným příslušníkům a informovat je o své situaci.

Guptovi příbuzní se však obrátili na indického velvyslance ve Washingtonu a požádali o intervenci při Guptově propuštění 4. srpna. V Praze bylo Guptovi řečeno, aby přiznal svou „vinu“ a nenapadal své vydání, místo aby mluvil se svými rodinnými příslušníky v Dillí.

To vše pokračovalo za přítomnosti vládou jmenovaného právníka. Podle soudních dokumentů indická ambasáda v Praze nezasáhla jménem Gupty, přestože věděla, že není řádně zastoupena.

Dne 8. srpna rozhodl pražský vrchní soud, že americké úřady mají 60 dní na to, aby poskytly důkazy pro Guptovo vydání při rozhodování o jeho případu.

Do této doby byl Gupta v nezákonné vazbě déle než 45 dní.

11. srpna si Guptovi rodinní příslušníci najali soukromého trestního právníka v Praze, aby zajistil, že Gupta dostane spravedlivý proces. Jakmile se to stalo, Gupta byl přemístěn na izolační oddělení a držen na samotce, což na něj tlačilo, aby s jeho případem nebojoval.

V té době byl vězeňskou správou informován, že má vážnou infekci krve, aniž by prokázal jakékoli důkazy. Když se o tom dozvěděli indičtí konzulární úředníci a vydali se mu naproti do vězení, české úřady je zastavily.

22. srpna, aniž by informoval své rodinné příslušníky nebo indickou ambasádu, byl Gupta převezen do jiné věznice 200 km od Prahy, aby byl „dostupný“.

V tomto vězení byl násilně píchnut a požádán, aby se přiznal ke své roli při zabíjení Pannoona.

5. října byl Gupta vyslýchán 12 americkými zaměstnanci z Agentury pro vymáhání drog, Federální zpravodajské služby a generálního prokurátora Ashley C. Nichols.

23. listopadu, den poté, co noviny se sídlem ve Washingtonu informovaly o údajném zapojení Gupty do Bannoonova spiknutí, pražský extradiční soud povolil Guptovo vydání do Spojených států, přestože poukázal na několik nesrovnalostí v čestném prohlášení předloženém Guptovým právníkem. američtí úředníci.

Další americké noviny zveřejnily 29. listopadu další podrobnosti o celém případu na základě citlivých soudních dokumentů, které Pannoona vykreslovaly jako aktivistu a Guptu jako zločince.

Podle přísežného prohlášení podaného americkým prokurátorem Ashley C. Nicholsem u soudu v New Yorku, který požadoval Guptovo vydání, měl přístup k utajovaným informacím DEA více než 7 let.

Nichols dále uvedl, že Gupta a informátor během posledních sedmi let diskutovali o obchodech s drogami a zbraněmi, ale nikdy žádný takový obchod nedokončili. Říká, že Pannunova první poznámka přišla mezi Guptou a informátorem 30. května.

Ještě překvapivější je, že obžaloba v případu byla podána 13. června, necelé dva týdny poté, co bylo údajně projednáno Pannunovo jméno a Gupta zaplatil informátorovi za vraždu.