Baldur’s Gate 3 získal tolik ocenění, že způsobil problémy

Baldurova brána 3 Byla to jedna z nejlepších her roku 2023 Jednoduše to byl jeden z největších úspěchů roku. Jak se dalo čekat, všechny tyto ohlasy a obdiv vedly k tomu, že hra získala řadu ocenění na různých výstavách a akcích. Podle režiséra hry, získání tolika ocenění ve skutečnosti začalo studiu dělat problémy.

Poprvé byl vydán v Early Access v roce 2020, Baldurova brána 3 Jeho popularita explodovala až po úplném vydání v srpnu 2023. V tu chvíli miliony lidí skočily do intenzivního RPG – což Dungeony a draciPravidla a prostředí hry – a zamiloval jsem si její postavy, psaní, volby a tahové souboje. Nebylo tedy příliš překvapivé, že v listopadu 2023 Baldurova brána 3 To bylo oceněno hrou roku na Golden Joystick Awards. A pak pokračoval ve vítězství příliš mnoho Další ceny na velkých i malých akcíchHra dokázala něco, co jsme nikdy předtím neviděli, a vyhrála všech pět hlavních her roku v oboru. Ale všechna tato ocenění, i když byla oceňována, vedla k tomu, že vývojáři Larian Studios museli poslat vývojáře, aby dokončili svůj výběr, což zase vedlo k některým problémům s vývojem.

V rozhovoru s okrajJak bylo zmíněno podle Radarové hrygenerální ředitel společnosti Larian Baldurova brána 3 Režisér Soen Finke přiznal, že všechna ocenění do jisté míry zasahovala do práce studia.

„Ovlivňuje vývoj, je jich hodně,“ řekl Finke. „Tohle byl skutečný problém.“ Podle režiséra, jakmile si tým uvědomil, že bude i nadále vyhrávat několik cen, začal „střídat týmy“ a posílat „různé lidi“ na všechny předávání cen, aby jedna část studia neztratila příliš velký pokrok ve vývoji.

Larian Studios/GameSpot

Venky to řekl Baldurova brána 3Úspěch hry byl „příliš mnoho k snesení“. Tým ale poslal lidi na všechny předávání cen, protože jsou „důležití“ a vývojáři „skutečně oceňují“ veškerou podporu a chválu.

Finke však navrhl, že by bylo „skvělé, kdyby všichni souhlasili“, aby se předávání cen konalo „ve stejnou dobu“, protože by to ve skutečnosti mohlo být „překvapivě napínající duši“.

„[All of us at Larian have] „Staneme se emocionálnějšími, protože se nemůžeme dostat do konce a vy chcete dosáhnout konce na konci projektu,“ řekl Finke.

Snad už uplynulo dost času, Baldurova brána 3 Přestane vyhrávat ceny a fanouškovská základna se uklidní a umožní Larianovi přejít ke svým dalším projektům, které se netýkají Dungeony a draci RPG franšíza vůbec.

V březnu 2024 Na GDC o tom měl co říct Vincke Baldurova brána 3 A co se stane dál pro hru a sérii:

Nebudeme dělat nová rozšíření, což od nás všichni očekávají. Nebudeme dělat nová rozšíření Baldurova brána 4, což od nás každý očekává. Budeme postupovat vpřed. Budeme se držet dál D&DA začneme vyrábět něco nového.

Říkám to tady, protože mám fórum a [we’re getting] Jsme bombardováni lidmi, kteří očekávají, že tyto věci uděláme, ale to není naše. Bude na Wizards of the Coast, protože je to jejich, najít někoho, kdo by to převzal. Myslíme si, že jsme udělali svou práci, takže je čas, abychom si pořídili nové štěně.

