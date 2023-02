Baldur’s Gate 3 na Xbox Series X | S přítomno, reklama zpožděna kvůli „technickým problémům“

Baldur’s Gate 3 včera konečně dostal datum vydání, ale fanoušci si rychle všimli, že Xbox nebyl zahrnut do plánů vydání vývojářů Larian Studios.

V prohlášení pro IGN Larian Studios objasnilo situaci s tím, že studio „plánuje vydat Baldur’s Gate 3 pro PC, Mac, GeForce NOW a PS5“. Verze pro Xbox je ve vývoji, ale Larian Studios má potíže s tím, aby na Xbox Series X fungovala kooperace s rozdělenou obrazovkou| S, což způsobuje zpoždění oficiálního oznámení.

Podívejte se na celé prohlášení níže, protože Larian Studios uvádí, že žádná dohoda o exkluzivitě nezdržuje vydání Xboxu:

Po včerejším oznámení PS5 a data vydání jsme dali jasně najevo, že prozatím plánujeme vydat Baldur’s Gate 3 pro PC, Mac, GeForce NOW a PS5. Nemáme však exkluzivitu na žádné platformy, které může přinést BG3 do. Na, nebo kdy, oznámíme podporu pro další platformy, pokud a až budeme připraveni.

Vidíme mnoho různých výkladů toho, co to znamená, a tak jsme chtěli vysvětlit trochu více. Již nějakou dobu máme ve vývoji Xbox verzi Baldur’s Gate 3. Při vývoji portu Xbox jsme narazili na určité technické problémy, které nám bránily ve 100% jistotě při jeho oznámení, dokud jsme si nebyli jisti, že jsme našli správná řešení – konkrétně se nám nepodařilo zajistit spolupráci s rozdělenou obrazovkou, aby fungovala na stejný standard na Xbox Series X i Xbox One. S, což je náš požadavek pro přepravu.