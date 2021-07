Autonomní drony se učí najít „skryté“ stránky dopadu meteorů

Snadné nalezení velké velikosti العثور meteority (nebo jejich krátery), jakmile se dostanou na Zemi, ale ty menší jsou často zanedbávány – méně než 2 procenta z nich byla obnovena vědci. Brzy to však může být jen odeslání robota, který tuto práci provede. vesmír dnes Zprávy výzkumníky pokročilý Systém s autonomními drony využívá strojové učení k vyhledání menších meteoritů na místech dopadu, která jsou buď „skrytá“ (i když pozorovatelé sledují pády), nebo jsou jednoduše nepřístupná.

Tato technologie využívá kombinaci konvolučních neuronových sítí k identifikaci meteoritů na základě tréninkových snímků, a to jak z online snímků, tak z fázových snímků ze sbírky týmu. To pomáhá AI rozlišit vesmírné kameny od obyčejných kamenů, a to i při různých tvarech a podmínkách terénu.

Výsledky jsou bezvadné. Zatímco experimentální dron správně všiml implantovaných meteoritů, objevily se také některé falešné pozitivy. Může trvat nějakou dobu, než budou robotická letadla dostatečně spolehlivá, aby samy poskytly přesné výsledky.

Důsledky pro vesmírnou vědu jsou důležité, pokud se tato technologie ukáže jako přesná. Pomůže vědcům objevit meteority, které jsou buď příliš malé nebo příliš daleko na to, aby je našli a případně zotavili. To zase může pomoci identifikovat zdroje meteoritů a identifikovat skalní útvary. Jednoduše řečeno, drony mohou vyplnit mezery v chápání lidstva pro kosmické trosky přistávající na našem prahu.