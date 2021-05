Australský zemědělec vypočítá náklady na mor krys po suchu

Australský farmář Norman Morris během chladného večera zvedne ochrannou plachtu zakrývající jeho cennou úrodu zrna – jen aby odhalil zuřící masu hlodavců.

Moeris patří mezi tisíce farmářů v částech Nového Jižního Walesu, Queenslandu a Victoria, kteří se potýkají s napadením krysami, které zničilo úrodu, ohlodalo zemědělské vybavení a zařízení, způsobilo výpadky proudu a napadlo supermarkety.

„Ty pilulky tady, myši je úplně pokazily. (Chystáme se) pravděpodobně vykopat díru a hodně ji zakopat,“ řekl Morris. „Nestojí za to krmit dobytek, pokud je zabije.“

Pro Moerise a další zemědělce je načasování moru srdcervoucí, když v posledních měsících došlo k přívalovým dešťům, které zmírnily nejhorší sucho v zemi za poslední roky.

Mokré počasí nejen pomohlo vyprodukovat největší australskou obilninu, ale také poskytlo dostatek potravy pro krysy, což vedlo k jejich rychlému šlechtitelskému cyklu.

Moeris pěstuje pšenici, ječmen, oves, cizrnu a fazole a na své farmě poblíž Gilgandry, 430 kilometrů severozápadně od Sydney, chová 900 merino ovcí na 2800 akrech.

Myš byla chycena v pasti na majetku farmáře obilí Norman Morris, zatímco části Nového Jižního Walesu trpěly „krysí mor“ v australské Gilgandře 30. května 2021. Fotografie pořízená 30. května 2021. Reuters / Gilles Gralou Přečtěte si více

Šestapadesátiletý mladík řekl, že krysímu moru přišel o zrno v hodnotě 130 000 dolarů poté, co během tříletého sucha ztratil asi 2100 ovcí, a je toho málo, co může udělat.

Navzdory smetí kolem pastvin a usazování pastí a kbelíků na vodu kolem domu stále přicházejí myši.

“Je to těžké, po suchu je to největší problém,” řekl Moeris. „Klekli jsme si na kolena, trochu jsme vstali a teď jsme s myší zpátky na kolena.“

Vláda státu Nový Jižní Wales na začátku tohoto měsíce nabídla farmářům návnady zdarma k zabíjení hlodavců, ale zatím se bránila výzvám některých, aby povolili použití bromadiolonu, toxinu, který je v Austrálii v současnosti zakázán. Někteří zemědělci a odborníci na životní prostředí varovali před nezamýšlenými důsledky jejich používání pro místní zvířata.

Moerisovi nezbývá než tisknout.

„Co to děláš? Uděláš to znovu na jaře příštího roku a doufám, že všechno přijde,“ řekl. „Uděláme to znovu, myši se vrátí znovu za další dva roky a možná to uděláme znovu. To je australský život.“

