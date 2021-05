Australský stát Victoria vstupuje do výluky na COVID-19 po …

* Týdenní pojištění začínající ve čtvrtek večer

* Ve Victorii bylo hlášeno 12 nových případů

* Bylo identifikováno více než 10 000 kontaktů (přidány nové případy a komentáře úřadující premiérky Viktorie)

Napsal Jose Ringo

SYDNEY (Reuters) – Victoria, druhý nejlidnatější australský stát, vstoupí na týdenní blokování viru Covid-19 a donutí svých 7 milionů obyvatel zůstat doma, kromě základních podniků, protože úřady se snaží potlačit propuknutí vysoce nakažlivých .

Od 23:59 místního času (1359 GMT) od čtvrtka do 3. června bude lidem umožněno opouštět své domovy pouze kvůli základní práci, zdravotní péči, nákupu potravin, cvičení nebo očkování proti koronavirům.

„Viděli jsme více důkazů, že máme co do činění s vysoce nakažlivým kmenem viru, což je jiný druh úzkosti, který jde rychleji, než jsme kdy zaznamenali,“ řekl novinářům James Merlino, úřadující předseda vlády ve Victorii Melbourne.

Merlino uvedl, že sledovače kontaktů identifikovaly více než 10 000 primárních a sekundárních kontaktů, které budou muset být umístěny do karantény, testovány a izolovány, a dodal, že „toto číslo bude i nadále růst a měnit se“.

Nová várka infekcí v Melbourne objevená začátkem tohoto týdne se ve čtvrtek zvětšila na 26 poté, co stát ohlásil přes noc 12 nových případů, zatímco počet webů vystavených virům vzrostl na více než 150.

K odstávce dochází jen několik dní poté, co úřady vrátily omezení koronaviru do hlavního města státu Melbourne, čímž omezily velikost davů a ​​učinily masky povinnými v restauracích, hotelech a dalších vnitřních prostorách do 4. června.

Úředníci vystopovali poslední skupinu, první ve státě za více než tři měsíce, k zámořskému cestujícímu infikovanému variantou nalezenou poprvé v Indii, i když cesta přenosu viru zůstává nejasná.

Nejmenovaný muž ve Victorii měl negativní testy po ukončení karantény v sousední jižní Austrálii a míření do Melbourne tento měsíc, ale pozitivní test měl šest dní po jeho příjezdu.

Victoria v loňském roce utrpěla jednu z nejpřísnějších a nejdelších výluk na světě, aby potlačila druhou vlnu COVID-19, která zabila více než 800 lidí ve státě, což představuje 90% všech úmrtí v Austrálii od začátku pandemie.

Rychlé vysledování kontaktů, náhlé zablokování a přísná pravidla pro sociální distancování pomohly Austrálii udržet čísla COVID-19 relativně nízká, s jen něco málo přes 30 000 případů a 910 úmrtí. (Připravil Ringo José; Střih Karishma Singh a Michael Perry)

