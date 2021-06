Austrálie nalezla vysoce nakažlivou variantu delty u viru Melbourne تفشي

Pracovníci ve zdravotnictví provádějí testy na koronavirovou chorobu (COVID-19) v centru rychlého testování první den sedmidenního uzavření, protože stát Victoria se snaží omezit šíření ohniska v australském Melbourne 28. května 2021. REUTERS / Sandra Sanders

Australský stát Victoria v pátek uvedl, že poprvé zjistil vysoce nakažlivý typ delta viru COVID-19 v poslední epidemii v Melbourne, což vyvolalo obavy z prudkého nárůstu počtu případů.

Je možné, že delta varianta, kterou Světová zdravotnická organizace (WHO) zařadila mezi čtyři varianty znepokojivé COVID-19 kvůli důkazům, že se šíří snadněji, způsobila poslední ničivé ohnisko v Indii.

„Jde o jiný druh vážného znepokojení,“ řekl novinářům v Melbourne šéf zdravotnictví státu Victoria Brett Sutton. „Skutečnost, že jde o proměnnou, která se liší od ostatních států, znamená, že s těmito státy nemá nic společného, ​​co se týče přenosu.“

Sutton uvedl, že nová varianta nebyla spojena s žádnými řetězovými infekcemi COVID-19 v Austrálii z hotelové karantény ani jinde.

„Je obava, že to nesouvisí s jinými případy, ale pronásledujeme všechny ty, kteří byli v kontaktu s původním případem … a zkoumáme, kde to mohlo být získáno,“ řekl Sutton.

Varianta delta byla zjištěna u dvou členů rodiny, kteří před dvěma týdny cestovali do sousedního Nového Jižního Walesu (NSW), zatímco byli potenciálně infekční, a navštívili mnoho populárních turistických míst na jihu státu.

Sutton uvedl, že „v mezích možností“ případy uzavřely v NSW variantu delta, ale bude zapotřebí více testování.

Nový Jižní Wales, nejlidnatější australský stát, nehlásil za měsíc žádné lokálně získané případy.

Victoria, druhý největší stát v Austrálii, se snaží potlačit své poslední ohnisko – 64 případů od 24. května – po více než třech měsících, kdy nedošlo k žádným případům, zavedením přísných omezení pohybu osob a uzavření velké části jeho ekonomiky. Vláda spojila všechny případy s jediným cestovatelem, který byl po negativním testu propuštěn z karantény.

Melbourne vstoupilo do druhého týdne těžkého blokování poté, co bylo prodlouženo o další týden až do 10. června, ale od čtvrtka večer byla některá omezení zmírněna jinde ve státě. Přečtěte si více

Úřady vinu za rozšíření přísných omezení v Melbourne na Kappu, která byla poprvé objevena v Indii, popsali jako nakažlivý kmen, i když nové případy zůstaly v jednom čísle osm dní po sobě.

Pro vysvětlení variant COVID-19, které byly poprvé zjištěny v Indii, klikněte prosím na více informací.

V pátek byly hlášeny čtyři nové lokálně získané případy, ve srovnání se třemi den předem.

Náhlé uzavření, omezení regionálních hranic a přísná pravidla pro sociální distancování pomohly Austrálii do značné míry potlačit předchozí ohnisko a udržet čísla COVID-19 relativně nízká na něco málo přes 30 100 případů a 910 úmrtí.

Asi 20% dospělé populace v Austrálii dostalo první dávku vakcíny, doposud bylo podáno přibližně 4,8 milionu dávek.

Naše kritéria: Zásady důvěryhodnosti společnosti Thomson Reuters.