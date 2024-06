Austin jmenuje hlavního poradce ministerstva zahraničí šéfem štábu v Pentagonu

Ministr obrany Lloyd Austin jmenoval vysokého úředníka ministerstva zahraničí a zkušeného politického úředníka za po sobě jdoucích demokratických prezidentů novým náčelníkem štábu Pentagonu, uvedli úředníci, zatímco Bidenova administrativa před listopadovými volbami závodí o identifikaci klíčových obranných priorit, uvedli úředníci. Derek Chollet, který hrál ústřední roli jako náměstek ministra zahraničí Antony Blinken ve snaze zprostředkovat dohodu o transformaci Blízkého východu, nahradí současnou šéfku štábu Kelly Magsaminovou, která tento měsíc odstupuje, uvedli úředníci. Promluvili úředníci Pod podmínkou, že jeho identita nebude odhalena před oficiálním oznámením.

Loni Bílý dům nominoval Scholeta za nejvyššího politického úředníka v Pentagonu, ale jeho nominace se zamotala do stranických debat v Senátu, kde se moci ujali republikáni. Vznesla námitky proti politice Pentagonu Povolení k úhradě nákladů spojených s cestováním člena služby – Péče o reprodukční zdraví, včetně potratůA další administrativní postupy.

Austin ve svém prohlášení uvedl, že je Cholletovi vděčný, „že se v tak důležité chvíli ujal tohoto klíčového úkolu“.

Blinken popsal Shullette v baseballových termínech, popsal ho „Hráč pěti nástrojů“, jehož resumé, včetně vrcholných rolí v Pentagonu a Národní bezpečnostní radě během Obamovy administrativy, přispělo „širokou škálou zkušeností, na které my ostatní každý den spoléháme“.

Blinken jmenuje Toma Sullivana, jednoho ze svých hlavních poradců, aby se stal poradcem ministerstva zahraničí, což je vysoká pozice, která nevyžaduje potvrzení Senátu. Sullivan, který je bratrem poradce pro národní bezpečnost Jakea Sullivana, si zachová současnou pozici zástupce náčelníka štábu pro politiku.

Chollet se vrací do Pentagonu čtyři měsíce před prezidentskými volbami, které se tam konají Biden čelí těsnému závodu, který by mohl vzít bývalého prezidenta Donalda Trumpa do Bílého domu na druhé funkční období a potenciálně vykolejit řadu klíčových politik administrativy. Trump zpochybnil některé klíčové iniciativy administrativy v oblasti obrany a národní bezpečnosti, včetně jejího mnohamiliardového úsilí pomoci Ukrajině odrazit Rusko. READ Rusko oznamuje konec branné povinnosti; Ukrajina říká, že je potřeba „nová vlna“ | válečné zprávy mezi Ruskem a Ukrajinou

Jeden vysoký představitel administrativy připustil, že hlavní pozornost představitelů národní bezpečnosti v nadcházejících měsících bude spočívat ve snaze „trumfovat“ hlavní prioritu. V Pentagonu by to pravděpodobně zahrnovalo převedení některých iniciativ do multilaterální kontroly, například včetně Severoatlantické aliance (NATO) pod vedením USA. Fórum spustil Austin po ruské invazi v roce 2022, aby se lídři obrany scházeli na měsíční bázi a koordinovali zbrojní dary Ukrajině.

Austin, bývalý armádní generál, a jeho nejužší kruh byli podrobeni intenzivnímu zkoumání poté, co se začátkem tohoto roku objevily zprávy, že byl hospitalizován na jednotce intenzivní péče. Bez upozornění Bílého domu nebo veřejnosti několik dní. Austin se později omluvil za tajemství kolem epizody. Magsamin také čelil kritice od republikánů v Kongresu.

Jeremy Bash, který sloužil jako náčelník štábu Leona Panetty, když byl ministrem obrany, citoval popis použitý Robertem Gatesem, dalším bývalým šéfem Pentagonu, který řekl, že pozice ministra obrany se ve skutečnosti skládala ze dvou pozic: ministra války a ministra obrany. . Pentagon – rozlehlá vojenská byrokracie, která zahrnuje desítky nesourodých agentur a roční rozpočet přesahující 800 miliard dolarů.

„Náčelník generálního štábu by měl být poradcem tajemníka v obou těchto otázkách, a to znamená otázky, jak nasadíme americkou vojenskou sílu k odvrácení konfliktů a vyhrání válek, ale také jak můžeme rychle nasadit schopnosti, které budou pro válku zásadní. v rovnováze 21. století.“

Cholet dříve pracoval jako konzultant pro poradenskou firmu s názvem Beacon Global Strategies, kterou Bash pomáhá vést.

V rozhovoru Chollet řekl, že očekává, že se Pentagon v nadcházejících měsících zaměří na priority, včetně pomoci Ukrajině co nejúčinněji se postavit proti Rusku. Posílení vojenské pozice USA v indicko-pacifické oblasti; A pomáhat svému spojenci Izraeli, když se snaží zabránit regionální válce na Blízkém východě. READ Světová zdravotnická organizace vyhlásila konec celosvětové zdravotní nouze Covid

Nejistota ohledně toho, co se stane po listopadových volbách, by podle něj neměla bránit resortu v prosazování dlouhodobých cílů. „Nebudeme si dělat žádné předpoklady o tom, co přijde, ale uděláme vše, co bude v našich silách, abychom dokončili první funkční období s Národní obrannou strategií jako naší severní hvězdou a pak odtamtud,“ řekl.

„Nejdůležitější slovo v názvu ‚náčelník štábu‘ je ‚štáb‘,“ řekl Schulet, který svou kariéru začal ve Washingtonu tím, že pomáhal bývalému ministru zahraničí a šéfovi Bílého domu Jamesi Bakerovi III při psaní jeho pamětí.

„Nejdůležitější je, že chcete sloužit svému šéfovi,“ řekl Chollet. „Je tu také člověk, který pomáhá, aby všechno pod prezidentem fungovalo lépe.“

Jako poradce Blinkena hrál Chollet vedoucí roli v reakci administrativy na konflikt v Gaze a doprovázel nejvyššího diplomata na cestách po Blízkém východě. spolu s Barbara Leaf, vysoká blízkovýchodní diplomatka, sehrála hlavní roli při vypracování návrhu – který mnozí externí odborníci považují za přitažený za vlasy – který by stabilizoval Gazu po skončení bojů, pokročil v palestinsko-izraelském mírovém procesu a normalizoval vztahy. Vztahy mezi Izraelem a Saúdskou Arábií. Úzce také spolupracoval s vysokým představitelem Bílého domu Brettem McGurkem na navrhované americko-saúdské obranné dohodě.

Izraelský představitel poukázal na roli, kterou Chollet sehrál při pomoci zmírnit vážné napětí, které vyvolal konflikt v Gaze mezi Washingtonem a vládou premiéra Benjamina Netanjahua.

„Mluvíme o velmi citlivém období,“ řekl izraelský představitel. „Mezi oběma vládami bylo třeba vyřešit problémy a Derek byl velmi účinný při překonávání rozdílů.“

Mluvčí Rady národní bezpečnosti Bílého domu John Kirby vyzval Senát, aby potvrdil Cholletovo jmenování, s tím, že dva hlavní partneři Spojených států, Izrael a Ukrajina, jsou zapojeni do aktivních konfliktů.

„To je přesně ta chvíle, kdy potřebujete podtajemníka pro politiku potvrzeného Senátem,“ řekl. „Je štěstí, že bude moci jít do Pentagonu a poskytovat podporu jako náčelník štábu, ale není to totéž.“

Sullivan, který na ministerstvu zahraničí nahrazuje Cholleta, je po Blinkenově straně nepřetržitě od roku 2021. Od vypuknutí konfliktu v Gaze loni na podzim se hlavní pozornost Blinkenova nejvyššího týmu snažila zmírnit hrozby pro Izrael a zlepšit podmínky pro Palestince.