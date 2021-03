Astronomové říkají, že kosmické úlomky SpaceX byly vidět nad Seattlem a Portlandem

„Hořící deorbit“ je Technický termín Protože když kosmická loď nejprve obíhá kolem ocasu a vystřelí rakety, než se vrátí do zemské atmosféry.

Jonathan McDowell, astronom z Centra pro astrofyziku na Harvardově univerzitě. Psal na Twitteru Že to, co lidé viděli ve čtvrtek v pacifickém severozápadě, bylo součástí rakety SpaceX Falcon 9 odpálené začátkem března. Řekl, že se trosky vrátily do atmosféry po 22 dnech na oběžné dráze.

Rakety Falcon 9 měly užitečné zatížení a Satelity Ve vesmíru po celá léta. Použil jsem SpaceX Falcon 9 loni, když jsem se stal První soukromá společnost, která vypustila astronauty na oběžnou dráhu.

Pan McDowell napsal, že „vesmírný odpad“ viditelný nad Seattlem byl výsledkem rozpadu, ke kterému došlo asi 30 mil nad místem, kde letěla letadla. Dodal, že trosky Falconu 9 padající na zem byly „nepravděpodobné, že by byly velké“ a pravděpodobně spadly do Skalistých hor poblíž kanadských hranic.