Astronomové objevili důkazy o extrémně velkém měsíci obíhajícím kolem planety o velikosti Jupiteru mimo naši sluneční soustavu

Signál exoměsíce v archivních datech naznačuje možnost dalších objevů.

Astronomové hlásí druhý, super velký měsíc obíhající kolem a JupiterPlaneta o velikosti mimo naši sluneční soustavu. Pokud se vize potvrdí, mohla by znamenat, že exoměsíce jsou ve vesmíru stejně běžné jako exoplanety a že tyto velké nebo malé měsíce jsou součástí planetárních systémů. Ale může to být dlouhé čekání. Vůbec první pozorování vnějšího měsíce před čtyřmi lety stále čeká na potvrzení a ověření tohoto nového kandidáta může být dlouhé a sporné.

Objev byl zveřejněn v r přírodní astronomiePod vedením Davida Kippinga a Cool Worlds Lab at Kolumbijská univerzita, která v roce 2018 oznámila prvního kandidáta na exoměsíc.

Astronomové jich objevili více než 10 000 extrasolární planeta Zatím, řekl Kipping, který strávil posledních deset let výzkumem externích satelitů, představuje mnohem větší výzvu. „Jsou to neprobádané území.“

Tým objevil kandidátský obří exoměsíc obíhající kolem planety Kepler 1708b, světa vzdáleného 5500 světelných let od Země ve směru k planetám Cygnus a Lyra. Tento nový filtr je asi o třetinu menší než Neptune– Velikost měsíce než Kipping a kolegové dříve nalezený na oběžné dráze Planeta podobná velikosti Jupiteru, Kepler 1625b.

Oba kandidáti na obří měsíc, řekl Kipping, jsou pravděpodobně vyrobeni z plynu, který se hromadí vlivem gravitace z jejich obrovské velikosti. Pokud astronom hypotéza Je pravda, že měsíce mohly začít svůj život jako planety, jen aby byly vtaženy na oběžnou dráhu větší planety, jako je Kepler 1625b nebo 1708b.

Oba měsíce se nacházejí daleko od své hostitelské hvězdy, protože existuje menší gravitační síla, která přitahuje planety a odstraňuje jejich měsíce. Ve skutečnosti výzkumníci hledali chladné plynné obří planety na širokých drahách při hledání vnějších měsíců právě proto, že analog v naší sluneční soustavě, Jupiter a SaturnMezi nimi je více než sto měsíců.

Pokud by existovaly další měsíce, řekl Kipping, byly by pravděpodobně méně monstrózní, ale také by byly těžko rozpoznatelné. „První objevy v jakémkoli průzkumu budou obecně spíše výstřední,“ řekl. „Velké věci lze snadno odhalit jednoduše s naší omezenou citlivostí.“

Exoplanety fascinují astronomy ze stejných důvodů jako exoplanety. Mají moc odhalit, jak a kde ve vesmíru vznikl život. Jsou také samy o sobě kuriozitou a astronomové chtějí vědět, jak tyto vnější měsíce vznikají, zda dokážou udržet život a jakou roli, pokud vůbec nějakou, hrají při vytváření obyvatelných planet.

V aktuální studii se výzkumníci podívali na vzorek nejchladnějších plynných obřích planet, které kdy byly zachyceny NASAPlanetární lovecká kosmická loď, Kepler. Po skenování 70 planet do hloubky našli pouze jednoho kandidáta – Kepler 1708b – se signálem podobným měsíci. „Je to tvrdohlavý signál,“ řekl Kipping. „Hodili jsme na tu věc kuchyňský dřez, ale nezmizí.“

K ověření objevu budou zapotřebí pozorování z jiných vesmírných teleskopů, jako je Hubble, což je proces, který může trvat roky. O čtyři roky později je první exoměsíční objev kipingu stále živě diskutován. nedávno papírOn a jeho kolegové ukázali, jak skupina skeptiků mohla ve svých výpočtech přehlédnout Kepler 1625b. Mezitím Kipping a jeho kolegové pokračují ve vyšetřování dalších linií důkazů.

Eric Agul, profesor astronomie na University of WashingtonŘekl, že pochybuje, že tento poslední signál byl skutečný. „Mohlo by to být jen kolísání dat, buď kvůli hvězdě nebo hluku strojů,“ řekl.

Jiní vypadali optimističtěji. „Toto je věda v celé své kráse,“ řekl Michael Hebeck, nezávislý astronom v Německu. „Najdeme něco zajímavého, uděláme předpověď a buď potvrdíme kandidáta na exoměsíc, nebo to vyloučíme budoucími pozorováními.“

„Jsem velmi nadšený, že vidím druhého kandidáta na exomon, i když je nešťastné, že byly pozorovány pouze dva přechody,“ dodal. „Více dat by bylo velmi příjemné.“

Detekce měsíce nebo dokonce planety vzdálené stovky až tisíce světelných let od Země není snadný úkol. Měsíce a planety lze pozorovat pouze nepřímo, když procházejí před svými hostitelskými hvězdami, což způsobuje, že světlo hvězdy přerušovaně ztmavne. Zachycení jednoho z těchto tranzitních signálů pomocí dalekohledu je náročné, stejně jako interpretace dat světelné křivky. Měsíce je obtížnější detekovat, protože jsou menší a blokují méně světla.

Výzkum stojí za to, řekl Kipping, když si vzpomíná, jak byla existence exoplanet vítána se stejnou skepsí jako dnešní exoměsíce. „Tyto planety jsou zvláštní ve srovnání s naším domovským systémem,“ řekl. „Ale způsobili revoluci v našem chápání toho, jak se tvoří planetární systémy.“

