Astronauti na Mezinárodní vesmírné stanici pěstují pro NASA poprvé chilli papričky

Astronaut NASA Shane Kimbrough, letecký inženýr, který pomáhal růst Červený římský salát Ve vesmíru v roce 2016 experiment začal zavedením 48 semen do Advanced Plant Habitat (APH) 12. července.

Tým průzkumných a technologických programů Kennedyho vesmírného střediska implantoval tato semena do zařízení zvaného vědecký vektor, které vstupuje do APH, jedné ze tří komor pro růst rostlin v orbitální laboratoři, kde astronauti pěstují plodiny.

O velikosti kuchyňské trouby je APH největším zařízením na pěstování rostlin na Mezinárodní vesmírné stanici. Díky 180 senzorům a ovládacím prvkům monitorování umožňuje experiment ovládat částečně z Kennedyho vesmírného střediska, takže astronauti mohou trávit méně času pěstováním plodin.

„Je to poprvé, co astronauti NASA vypěstovali na stanici plodinu chilského pepře od semene do dospělosti,“ uvedla NASA v tiskové zprávě.

Hlavní řešitel Matt Romain uvedl, že tento experiment je jedním z dosud nejsložitějších experimentů s rostlinami na Mezinárodní vesmírné stanici kvůli dlouhému klíčení a době růstu.

„Již dříve jsme testovali kvetení, abychom zvýšili šanci na úspěšnou sklizeň, protože astronauti budou muset při pěstování plodů opylovat papriky.“

Experiment přichází poté, co astronauti začali v roce 2015 pěstovat cínie, které NASA popsala jako „předchůdce pěstování dlouhotrvajících kvetoucích plodin plodin“.

Vědci strávili dva roky hodnocením více než dvou desítek paprik a nakonec se rozhodli pro NuMex „Española Improved“, hybrid v Novém Mexiku.

Zatímco astronauti dříve sklízeli zeleninu, jako je salát a ředkev Tato zkušenost by mohla astronautům dát něco, co by je uspokojilo seznam únavy

Romain uvedl, že členové posádky mohou upřednostňovat kořeněná nebo kořeněná jídla, protože po životě v mikrogravitaci mohou dočasně ztratit chuť a vůni.

Papriky by měly být připraveny ke sklizni asi za tři a půl měsíce. Poté, co něco sníte, plánuje posádka poslat zbytek zpět na Zemi k analýze.