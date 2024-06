Astronauti Boeing Starliner uvízli na Mezinárodní vesmírné stanici, zatímco inženýři na Zemi závodili s časem, aby opravili mnoho problémů

Boeingu, máme problém.

Zpáteční cesta na Zemi pro astronauty NASA, kteří vjeli na oběžnou dráhu na palubě problémové vesmírné lodi Starliner společnosti, byla na sobotu potřetí odložena – Butch Wilmore a Sonny Williams si ochlazovali paty na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS), zatímco inženýři na Zemi, závod s časem opravit mnoho problémů souvisejících s kosmickou lodí.

Podle úředníků mají údajně 45denní lhůtu na jejich vrácení.

Návratový modul vesmírné lodi Starliner je ukotven s modulem Harmony na Mezinárodní vesmírné stanici, ale Harmony má omezené množství paliva, takže okno pro bezpečný zpáteční let je stále užší, uvedli úředníci.

Willmore a Williams se měli vrátit domů 13. června po týdnu stráveném na Mezinárodní vesmírné stanici.

Ale kvůli problémům včetně pěti úniků helia na palubě lodi Starliner tam stále je.

Problémy se Starlinerem zahrnovaly pět hnacích motorů, které během letu náhle přestaly fungovat, a řadu úniků helia. Informovala o tom CNN.

Plakáty na X se dostaly do města na palubě Boeingu a vyzývaly Elona Muska, aby zachránil astronauty pomocí jednoho ze svých vesmírných

„Jak nebezpečný je Starliner Boeingu? Možná potřebuje vesmír.“ knihy Někdo s rukojetí X @NEOBJEDNEJNĚ.

„Boeing Starliner se právě teď ve vesmíru doslova hroutí.“ napsal kapitán Coronado.

„Smrtící past téměř zabila dva astronauty během startu a letu na Mezinárodní vesmírnou stanici Boeing se ukázalo jako extrémně nebezpečné!“

Jiní měli pocit, že situace není tak vážná, jak se zdálo.

Vesmírný expert Jonathan McDowell Deníku řekl, že situace nemusí vypadat tak riskantně, jak si někteří myslí.

„Můžete ztratit některá pohonná zařízení a být stále v pořádku, protože jich je hodně, ale stále je to pohonný systém a vy chcete rozumět všemu, co se děje,“ řekl.

„Chtějí se ujistit, že tyto malé problémy neskryjí větší problémy.“

V nejhorším případě by astronauti museli počkat, dokud Muskova kosmická loď Dragon v srpnu neuskuteční plánovanou cestu k Mezinárodní vesmírné stanici, řekl McDowell.

Po letech zpoždění a jedné zastávce na poslední chvíli konečně 5. června odstartovala kapsle Starliner společnosti Boeing na svůj první let s posádkou ze stanice Space Force Station Cape Canaveral na Floridě.

Během 25hodinového letu však inženýři objevili hardwarové problémy, včetně pěti samostatných problémů Únik helia Zahrnují trysky vozidla, které jsou součástí pohonného systému Starlineru, a pět selhání tahu v systému řízení reakce.

„Zjistili jsme, že náš systém helia nefunguje tak, jak byl navržen,“ řekl v úterý Mark Nappi, programový manažer společnosti Boeing Starliner.

„I když je to ovladatelné, stále to nefunguje tak, jak jsme to navrhli. Takže to musíme jít zjistit.“

Inženýři si nejsou jisti, co problémy způsobuje.