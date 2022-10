Astronaut na Mezinárodní vesmírné stanici vyfotografuje oslnivé modré koule vznášející se nad Zemí

Astronaut na Mezinárodní vesmírné stanici loni zachytil na obloze záhadné modré koule. NASA Earth Observatory Sdílejte fotku Také loni, krátce poté, co jsem si to vzal. Fotografie byla pořízena, když Mezinárodní vesmírná stanice prolétla nad jihovýchodní Asií. Nebeská tělesa, která se objevují v přírodě mimo Zemi, nejsou tak tajemná, jak si možná myslíte.

Observatoř Země sleduje naši planetu, zatímco Mezinárodní vesmírná stanice objíždí a hledá cokoli, co by mohlo vědcům pomoci lépe se věci naučit a pochopit. Dříve hvězdárna vyfotila a Novorozenec na tichomořském ostrově. Tento snímek, spolu s tímto znázorňujícím záhadné modré koule na obloze, by mohl vědcům poskytnout nové datové body k prozkoumání.

Snímek záhadných modrých koulí na obloze byl zachycen členem posádky Expedice 66 a byl pořízen 30. října 2021 – asi před rokem. Snímek byl pořízen digitálním fotoaparátem Nikon D5 s ohniskovou vzdáleností 28 mm, uvádí NASA Earth Observatory v příspěvku na svém webu.

I když může snímek vzbuzovat obavy u každého, kdo se na něj dívá vytržený z kontextu, tajemné modré koule se není třeba bát. Místo toho mají obě pole za svou existencí logické a zdravé důvody, říká NASA. První koule, která je vedle středu spodní části obrázku, je úder blesku.

Zdroj obrázku: NASA Earth Observatory

Ty jsou obvykle skryty přetažením. Protože však mraky nebyly v této oblasti světa výjimečně těžké, astronaut na Mezinárodní vesmírné stanici dokázal chytit tajemnou modrou kouli na obloze, kterou vidíte na obrázku výše.

Druhá záhadná koule, která se objevuje podél pravého okraje obrázku, je ve skutečnosti měsíc. Náš Měsíc je přirozeným reflektorem světla – proto je tak jasný, jak se každou noc objevuje na obloze. V této konkrétní noci však vzhledem k tomu, kde se nachází ve vztahu k fotografovi, vypadá spíše jako tajemný modrý kruh na obloze a méně jako měsíc, ke kterému každý den vzhlížíme.

Avšak i s těmito světskými vysvětleními za koulemi je vzrušující vidět tyto jasně modré koule plovoucí na obloze a samotný obrázek je velmi podmanivý. Doufáme, že ti na palubě Mezinárodní vesmírné stanice budou i nadále poskytovat výjimečné snímky, jako je tento NASA pozastavila provoz Mezinárodní vesmírné stanice Někdy v roce 2030.