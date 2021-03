Astrofyzik ukazuje, že v Einsteinově fyzice je možný rychlejší pohyb světla

Po celá desetiletí jsme snili o návštěvě jiných hvězdných systémů. Existuje jen jeden problém – je to tak daleko, s konvenčním vesmírným letem by trvalo desítky tisíc let, než by se dostal i k nejbližšímu problému.

Fyzici však nejsou typem, který se snadno vzdá. Dejte jim nemožný sen a oni vám poskytnou neuvěřitelný virtuální způsob, jak to uskutečnit. Mohl.

v Nová studie Fyzik Erik Lentz z univerzity v Göttingenu v Německu může mít životaschopné řešení tohoto dilematu, které by bylo proveditelnější než jiné potenciální warp pohony.

Jedná se o oblast, která přitahuje spoustu skvělých nápadů, z nichž každá nabízí jiný přístup k řešení hádanky Rychlejší než světlo Cestování: dosažení způsobu, jak něco poslat vesmírem závratnou rychlostí.

Hypotetické doby cestování do Proxima Centauri, nejbližší známé hvězdy ke Slunci. (E.Lentz)

S touto myšlenkou však existují určité problémy. V konvenční fyzice neexistuje podle teorií relativity Alberta Einsteina žádný skutečný způsob, jak dosáhnout nebo překročit rychlost světla, což je něco, co bychom potřebovali pro každý let měřený ve světelných letech.

To ale fyzikům nezabránilo ve snaze překonat globální rychlostní limit.

Zatímco posouvání hmoty za rychlost světla bude vždy důležité, samotný časoprostor takové pravidlo nemá. Ve skutečnosti se vzdálené vzdálenosti vesmíru již táhnou rychleji, než doufá, že se jeho světlo vyrovná.

Abychom ohýbali malou bublinu vesmíru podobným způsobem pro dopravní účely, musíme vyřešit rovnice relativity, abychom vytvořili hustotu energie nižší než vakuum vesmíru. Zatímco tento typ Negativní energie Docházející v kvantovém měřítku je dostatečná akumulace ve formě „negativní hmoty“ stále říší mimozemské fyziky.

Kromě usnadnění dalších typů abstraktních možností, jako jsou červí díry a cestování v čase, může negativní energie pomoci posílit to, co je známé jako Alcubierre Warp Drive.

Tento kontemplativní koncept využívá negativních energetických principů obalení prostoru kolem hypotetické kosmické lodi, což mu umožňuje cestovat efektivně rychleji než světlo bez zpochybňování konvenčních fyzikálních zákonů, s výjimkou výše uvedených důvodů nemůžeme doufat, že poskytneme takové imaginární zdrojové palivo pro začít s.

Ale co kdyby bylo možné nějakým způsobem dosáhnout cestování rychleji než světlo a udržet si jeho důvěru v Einsteinovu relativitu, aniž by to vyžadovalo jakýkoli druh podivné fyziky, kterou fyzici předtím neviděli?

Umělecký dojem z různých návrhů kosmických lodí ve hře „Warp Bubbles“. (E.Lentz)

V nové práci Lentz navrhuje jeden způsob, jak toho dosáhnout, a to díky tomu, co nazývá novou třídou superrychlosti. solitony – typ vlny, která udržuje svůj tvar a energii při pohybu konstantní rychlostí (v tomto případě rychlostí vyšší než světlo).

Podle Lentzových teoretických výpočtů by tato ultrarychlá solitonová řešení mohla existovat Obecná relativita„A získává se pouze z pozitivních energetických hustot, což znamená, že není třeba uvažovat o zdrojích zvláštních negativních energetických hustot, které dosud nebyly ověřeny.

S dostatečnou energií mohly útvary těchto celonů působit jako „kroucení bublin“ schopné superjasného pohybu a teoreticky umožňující průchod objektu prostoročasem, chráněného před silnými slapovými silami.

Je to působivý výkon pro teoretickou gymnastiku, ačkoli množství potřebné energie znamená, že tento torzní pohon je prozatím jen hypotetickou možností.

„Energie potřebná pro tento lehce se pohybující motor, který zahrnuje kosmickou loď o poloměru 100 metrů, je řádově stokrát větší než hmotnost Jupiteru,“ Říká Lentz.

„Úspory energie by musely být značné, asi 30 řádů, aby byly v dosahu moderních jaderných štěpných reaktorů.“

Zatímco Lentzova studie tvrdí, že je prvním známým řešením svého druhu, jeho práce dorazila přibližně ve stejné době jako další nedávná analýza publikovaná tento měsíc, která rovněž navrhuje alternativní model pro fyzicky možný torzní pohon, který nevyžaduje negativní energii fungovat.

Oba týmy jsou nyní v kontaktu, Říká Lentz„A výzkumník má v úmyslu více sdílet svá data, aby mohli ostatní vědci prozkoumat jeho čísla. Navíc Lentz vysvětlí svůj výzkum za týden Živá show YouTube 19. března.

Stále existuje spousta záhad, které je třeba vyřešit, ale volný tok těchto druhů nápadů zůstává naší nejlepší nadějí na šanci navštívit tyto vzdálené, blikající hvězdy.

„Tato práce posunula problém cestování rychlostí větší než je rychlost světla o jeden krok od teoretického výzkumu základní fyziky a blíže k inženýrství,“ Říká Lentz.

„Dalším krokem je zjistit, jak snížit astronomické množství energie potřebné v dnešních technologiích, jako je moderní velká štěpná jaderná elektrárna. Pak můžeme mluvit o stavbě prototypů.“

Výsledky jsou uvedeny v Klasická a kvantová gravitace.