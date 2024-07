Asteroid Apophis se k Zemi přiblíží v roce 2029

když Poblíž Země velmi rychle proletí obrovský asteroid Během několika let – ve vzdálenosti 10krát blíže k Měsíci – bude vesmírná mise připravena přivítat velký kámen a poslat ho na cestu.

Evropská kosmická agentura v úterý oznámila, že kosmická loď jménem Ramses se připravuje na „setkání“ s asteroidem o velikosti výletní lodi, který by měl v roce 2029 proletět pouhých 19 900 mil od Země. Vědci uvedli, že objekt velikosti asteroidu se blíží k Zemi je extrémně vzácné a pravděpodobně se to nebude opakovat po dalších 5 000 až 10 000 let.

Vědci vyloučili možnost srážky asteroidu Apophis se Zemí během svého „extrémně blízkého průletu“. Vědci ale varovali, že budoucnost může být svědkem nebezpečnějších setkání s asteroidy. Evropská kosmická agentura uvedla, že cílem mise Ramses je shromáždit data o obrovském asteroidu, naučit se, jak v budoucnu bránit naši planetu.

Agentura uvedla: „Výzkumníci budou studovat asteroid ve světle vlivu zemské gravitace na jeho fyzikální vlastnosti. Jejich výsledky zlepší naši schopnost bránit naši planetu před jakýmkoli podobným tělesem, které by se s ní mohlo v budoucnu srazit.“

Extrémně vzácný obrovský asteroid

Vědci uvedli, že obrovský asteroid Apophis, pojmenovaný po staroegyptském bohu chaosu, je dlouhý asi čtvrt míle a bude viditelný pouhým okem ze Země, když kolem něj v dubnu 2029 projde.

Kosmická loď Ramses, která by měla odstartovat rok před plánovaným termínem, se setká s Apophisem ještě předtím, než projde kolem Země a doprovodí ho na cestě z naší oběžné dráhy. Během té doby bude mise sledovat, jak se mění povrch asteroidu kvůli jeho těsné blízkosti k Zemi, řekl Patrick Michel, ředitel výzkumu francouzského Národního centra pro vědecký výzkum.

„Vše, co musíme udělat, je sledovat, jak se Apophis rozpíná a stlačuje silnými slapovými silami, které by mohly vyvolat sesuvy půdy a další poruchy a odhalit nový materiál zpod povrchu,“ řekl Michel.

Evropská kosmická agentura uvedla, že asteroid Apophis bude viditelný na jasné noční obloze ve většině částí Evropy, Afriky a některých částí Asie, ale v dubnu 2029 „přitáhne pozornost celého světa“.