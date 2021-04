Ariston říká, že trh s kotli v letošním roce v Maďarsku poroste

Zatímco rok 2020 způsobil v Maďarsku pokles trhu s kotli o 8–10%, rok 2021 by podle tiskové zprávy společnosti Ariston Thermo Hungária mohl být rokem boomu opět díky řadě vládních programů podporujících stavbu a renovaci domů.

Budoucí výkon maďarského trhu s kotli do značné míry závisí na neustálém zlepšování hospodářského výhledu země, což bude mít dopad na poptávku po náhradách a na rezidenční a nebytovou stavební činnost. Společnost konstatuje, že fiskální stimulační plány budou i nadále silně ovlivňovat prodej, stejně jako v posledních letech, zejména na trhu kondenzačních kotlů.

Tepelná čerpadla, hybridní systémy a obnovitelné zdroje však neustále zvyšují svůj podíl na trhu, takže Maďarsko to může v příštích dvou letech dohnat.

