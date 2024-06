Apple údajně vytvoří speciální aplikaci pro hesla pro iPhone a Mac

Apple plánuje zabudovat aplikaci pro správu hesel přímo do dalších verzí svých operačních systémů iPhone a Mac, zmíněno BloombergMark Gorman ve čtvrtek. Nová aplikace, nazvaná jednoduše Passwords, bude konkurovat stávajícím správcům hesel, jako jsou 1Password a LastPass, kteří obvykle účtují lidem měsíční poplatek za vytváření a ukládání jedinečných hesel. Apple plánuje aplikaci odhalit na výroční konferenci Worldwide Developers Conference dne 10. června.

Apple již vytváří a ukládá jedinečná hesla prostřednictvím iCloud Keychain, což je funkce, která synchronizuje hesla na všech zařízeních Apple, která vlastníte, a také na počítačích se systémem Windows prostřednictvím rozšíření prohlížeče. Hesla uložená v iCloud Keychain jsou však – kupodivu – v aplikaci Nastavení, díky čemuž je jejich hledání nebo změna těžkopádná. Pokud budete mít v zařízeních Apple zabudovanou speciální aplikaci pro hesla, bude to nejen jednodušší, ale také to lidem poskytne další důvod, proč zůstat v ekosystému Apple.

Stejně jako jeho konkurenti, aplikace Apple Passwords údajně rozdělí hesla do různých kategorií, jako jsou účty, WiFi sítě a přístupové klíče (zde je náš hluboký ponor do toho, jak to funguje). Umožní vám také importovat hesla z konkurenčních aplikací a automaticky je vyplní, když vaše zařízení zjistí, že se přihlašujete na web nebo do aplikace. Hesla budou fungovat také na náhlavní soupravě Vision Pro od společnosti Apple za 4 000 $ a budou podporovat dvoufaktorové ověřovací kódy, stejně jako Google Authenticator a Authy. Stále není jasné, zda aplikace pro hesla umožní kromě hesel bezpečně ukládat i soubory a fotografie, které nabízí 1Password i LastPass.

Kromě hesel se očekává, že Apple v pondělí odhalí další verze iOS, iPadOS, MacOS, WatchOS a VisionOS. Nové verze softwaru budou údajně vybaveny zcela novými funkcemi AI.