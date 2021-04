Apple připouští, proč drží iMessage mimo Android

Epic a Apple se připravují na soudní spor v App Store (Pamatujete si celou katastrofu Fortnite?Proto v období před touto konfrontací obě strany předložily spisy, ve kterých předložily své případy. V souboru zveřejněném společností Epic, kde strávili čas izolací prominentních vedoucích pracovníků společnosti Apple, vysvětlují, že Apple přijal mnoho opatření k uzamčení lidí do jejich ekosystému. Představuji si, že naznačují, že pokud k Fortnite nelze přistupovat mimo App Store na zařízeních iOS, je to nekonkurenční atd. Avšak byly to zmínky v nominacích o iMessage, které upoutaly pozornost Androidu.

V souboru je celá sekce (PDF) O aplikaci iMessage a o tom, jak ji Apple používá k udržení uživatelů v jejich systému. Pokud jde o krok dále, vedoucí pracovníci společnosti Apple otevřeně přiznali, že pracují na verzi iMessage pro Android, ale rozhodli se tak neučinit, protože pokud by iMessage zůstal mimo operační systém Google, získali by více.

Při jmenování Eddieho Cue, hlavního viceprezidenta pro internetový software a služby, Cue uvedl, že v roce 2013 existovaly plány na vytvoření iMessage pro Android, protože by byl „kompatibilní s platformou iOS, aby si uživatelé obou platforem mohli vyměňovat zprávy“ navzájem. Někteří jdou hladce. Proč se to nestalo?

Během podání u Craiga Federighiho, hlavního viceprezidenta softwarového inženýrství, uznal, že uvedení aplikace iMessage na Android by jednoduše odstranilo [an] Překážka pro rodiny iPhone, aby svým dětem poskytly telefony Android. “To je dost legrační, ale dostanete to, co si Apple myslí – telefony Android lze získat velmi levně a budou pro děti tou nejlepší volbou, za předpokladu, že možnosti zasílání zpráv byly správné a fungovaly s jejich telefony rodičů. Pokud rodina rozdělila operační systémy, při posílání zpráv do nepořádku panovala víra, že se jen vzdají a koupí všechny produkty Apple.

S ohledem na to můj syn Phil Schiller, který je nyní kolegou v Apple, souhlasil s tím, že Android by neměl mít iMessage, ale vypadá to, že to připouští jasněji, protože chtějí zamknout lidi na iOS. V reakci na e-mail od bývalého zaměstnance společnosti Apple poznamenal: „Nejtěžší [reason] Opuštění aplikace Apple Univers je iMessage. . . Schiller poznamenal, že iMessage je nebezpečný zámek a že „přenos aplikace iMessage na Android nám ublíží více, než nám pomůže, a tento e-mail vysvětluje proč.“ “

Takže po všechny ty roky mluvení o šancích, že iMessage přijde na Android, a každý, kdo předpokládal, že Apple to neudělá, protože věděl, že udržuje lidi na iPhonech, nyní víme, že to je přesně pravda.

