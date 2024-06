Apple iPhone 16 Pro má design, který láme rekordy a tvrzení o úniku informací

Vypadá to, že nadcházející iPhony budou mít po vydání příští září jiný vzhled. Od různých displejů u některých modelů až po novou strategii pro procesory nové generace, pokročilejší čočky fotoaparátů a nový tepelný design, který zabraňuje přehřívání, se mnohé změní. Nyní únik odhaluje, že okraje budou tenčí a stanou se nejužšími na světě.

iPhone 15 Pro a iPhone 15 Pro Max: Bude obrazovka iPhone 16 Pro tenčí? … [+] Rámeček? Getty Images

Aktualizováno 4. června. Tento příspěvek byl poprvé publikován 3. června 2024.

Únik nyní zveřejnil obrázky, které tvrdí, že ukazují, jak tenké jsou rámečky. V novém příspěvku na Ale dynamický ostrov by měl být zredukován.“

Obrázky ukazují, co mají být iPhone 15 Pro a iPhone 16 Pro vedle sebe. I když si nepředstavujete, že by mírné zmenšení rámečku mohlo znamenat obrovský rozdíl, je patrné, jak úzký tvar modelu 16 Pro je.

Samozřejmě stále platí, že pokud svůj iPhone vložíte do pouzdra, jak to dělá mnoho lidí, pokud je v pouzdru rámeček, může být tato jemná změna rámečku stejně zakryta. Ale možná o to nejde: aby iPhone vypadal lépe než loňský model, je velká ambice, kterou stojí za to podniknout.

Můžete se vsadit, že pokud obrázky skutečně znamenají, že příští iPhone má nejtenčí rámečky ze všech chytrých telefonů vůbec, ukáže se to v marketingu telefonu Apple. Ice Universe v dalším příspěvku na X také zveřejnil čtyři různé obrázky ukazující různé hrany. Těžko se tvářit, že tenčí nevypadají lépe.

Pokud jde o zúžení okrajů na iPhonu, je to možné, možná by vás zajímalo? Současné modely mají ve skutečnosti velmi tenké prázdné oblasti kolem samotné obrazovky.

Ale v příspěvku na X, Ledový vesmír, leaker s osvědčenými výsledky odhalil, že už slyšeli o tenčích rámech, které přicházejí. Příspěvek zněl: „Můj přítel potvrdil, že iPhone 16 Pro bude mít méně rámečků, čímž překoná Galaxy S24 a stane se nejužším mobilním telefonem z hlediska rámečků na světě, který vypadá velmi blízko tvaru snu.“

Jak uvádí Ice Universe, Samsung v současné době drží rekord v nejtenčích rámečcích, ale zdá se, že ne na dlouho.

To vše je v souladu s předchozí zprávou o tom, že Apple používá technologii Border Reduction Structure k dosažení tenčích okrajů, o čemž se nedávno šuškalo, protože Apple údajně našel technologii, která způsobuje problémy z hlediska produktivity. To proto, že jako Zprávy 9to5MacBRS ovlivňuje konstrukci: „Drátky a obvody blízko okraje desky musí být ohnuty směrem dolů, aby se toho dosáhlo, to údajně způsobilo určité výrobní problémy během náběhu výroby.

Těžko si představit, jak by se hranice mohly výrazně ztenčit, ale Apple by si „nejužší“ korunku na světě od Samsungu rád vzal.

Každá maličkost však pomáhá. Pokud se očekává, že nové modely Pro budou mít větší displeje než dříve (6,3 palce a 6,7 ​​palce u Pro a Pro Max), tenčí rámy mohou usnadnit jejich padnutí do ruky.

Ne každý se o tyto věci obává a jeden člověk okamžitě řekl Ice Universe: „Nikdy tuto potřebu nepochopím. Nikdy.“ že Odpověděl prodavač„O rám vás nezajímá, ale když vám řeknu design Galaxy A54, hned napoprvé ho budete nenávidět.“

Tak, jdeme na to.

