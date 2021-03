Apple Inc. (NASDAQ: AAPL), Sanofi (NYSE: SNY) – Dlouhodobě populární náhlavní souprava společnosti Apple pro smíšenou realitu, která bude uvedena na trh v roce 2022: Analytik

Společnost Apple (Nasdaq: AAPLPodle plánu analytika Ming-Chi Kuo, MacRumors plánuje do poloviny příštího roku uvést na trh své dlouho očekávané brýle pro smíšenou realitu, po nichž budou do roku 2025 následovat brýle pro rozšířenou realitu. zmínil Neděle.

co se staloV poznámce k výzkumu Kuo uvedl, že plán produktů Apple MR / AR zahrnuje tři fáze, které se skládají z typu helmy do roku 2022, typu brýlí do roku 2025 a typu kontaktních čoček do roku 2030-2040.

Headset pro smíšenou realitu bude vybaven Sony Corporation (Newyorská burza: Řezy) Obrazovky Micro-OLED a několik optických modulů pro „transparentní zážitek z rozšířené reality“ se schopností analytika nabídnout také zážitek z virtuální reality.

Kuo dodal, že očekává, že náhlavní souprava pro smíšenou realitu bude ve Spojených státech kolem 1 000 $. Brýle s rozšířenou realitou se zaměří na poskytování „telefonního zážitku AR +“ ze sluchátek se smíšenou realitou.

Analytici navíc předpovídají, že Apple uvolní „kontaktní čočky“ v éře po roce 2030.

proč tě to zajímá: byla zmínil V lednu byly náhlavní soupravy společnosti Apple pro virtuální realitu s obchodním názvem N301 ve fázi prototypu, zatímco brýle s názvem N421 jsou v rodící se fázi známé jako „architektura“. Očekává se, že budou konkurovat brýlím pro virtuální realitu. Facebook Inc. (Nasdaq: FBOculus a Sony PlayStation VR, mimo jiné.

Názory analytiků se také dostávají do popředí, protože Apple se potichu prosadil ve virtuální realitě a po celá léta rozšiřoval prostor. Apple potvrdil Posedlost Z živého spuštění VR s názvem NextVR v květnu 2020 a navázal na něj Posedlost Prostory v srpnu.

NextVR poskytuje sport a obsah pro náhlavní soupravy VR a AR, včetně těch, které vyrobili její konkurenti. Spaces je startup virtuální reality, který integruje avatary do videokonferencí.

Cenová akce: Apple v pátek uzavřel téměř 1,1% na 121,42 USD.

