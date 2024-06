Apple chce, abyste na nový MacBook Pro zapomněli

Nedávné vydání iPadu Pro zdůraznilo přístup Applu k mobilním počítačům a snaha nabídnout tablet jako životaschopnou alternativu k notebooku – alespoň na spotřebitelské úrovni – se jasně ukázala. Jaké výhody vidí Apple v iPadu Pro?

Zřejmý rozdíl je v čipsetu. Apple představil své první čipy řady M na MacBooku Air v roce 2020, čímž přerušil spojení se zařízeními na bázi Intelu, která se používají více než deset let. Čipová sada založená na ARM poskytuje vyšší výkon při nižších provozních teplotách a zároveň spotřebovává méně energie baterie k dosažení podobných výsledků.

Poskytla společnosti Apple výhodu oproti spotřebitelským a profesionálním notebookům a stolním počítačům, které se nyní vyrovná pouze konkurence s operačním systémem Windows.

V novém iPadu Pro však debutuje nejnovější generace této technologie, čipset M4. To poskytuje tabletu Apple výrazné zvýšení výkonu oproti jiným tabletům a notebookům. Pokud chcete, aby Apple učinil prohlášení o platformě, kterou hodlá propagovat a prosazovat, volba uvedení iPadu Pro zdůrazňuje potenciální odpověď společnosti Apple.

Tento rok je rokem tabletů, ne rokem počítačů Mac.

Čipová sada M4 není jedinou významnou funkcí, kterou Apple poskytl iPadu Pro, zatímco jej vzdaluje od platformy MacBook. iPad Pro přichází s pokročilým OLED displejem, který poskytuje jasnější, živější barvy a hlubší černou, to vše při nižší spotřebě energie. Je to technologie, která se běžně vyskytuje v noteboocích s Windows, ale modely MacBook Air a MacBook Pro z roku 2024 zůstávají uvízlé v minulosti se zamčenými Mini-LED displeji s obnovovací frekvencí 60 Hz.

Obrazovka MacBooku Pro už vypadala unaveně a zastarale ve srovnání s ohromným počtem notebooků Windows vybavených OLED. Po mnoho let existuje mezera ve specifikacích. Apple však nejprve dodal technologii na iPad, čímž vizuálně demonstroval svou preferenci pro tablet.

Nakonec se podívejte do světa aplikací kolem macOS a iPadOS. Apple připravil nespočet aplikací a her, které běží na iPadOS. Všechny jsou dostupné prostřednictvím App Store a Apple je výslovně odhlásil jako vhodné pro iPad. To dává spotřebitelům důvěru, pokud jde o kompatibilitu, ale znamená to postoupení kontroly nad jejich tablety společnosti Apple.

Vzhledem k uzavřené povaze systému má Apple úplnou kontrolu nad tím, co mohou vývojáři třetích stran s platformou iPad dělat. Apple si bere třicetiprocentní přirážku z každého prodeje aplikace a podobná sleva na nákupy ve hře je jen bonus.

Toto je obchodní model, který z iPhonu udělal finanční velmoc. I když to můžete zkusit přenést na Mac, je mnohem snazší pokračovat ve vytváření na iPadu.

Apple představil svůj nejnovější hardware na iPadu; Nechal jsem MacBook zaostávat za konkurenčními notebooky s Windows, protože přináší OLED do iPadu místo Macu; Udržuje kontrolu nad každým kouskem softwaru, který lze na iPadu spustit, aby zajistil, že bude i nadále plnit svou vizi mobilní výpočetní techniky.

Apple svými činy ukázal, co chce, aby příští generace technologie mobilní spotřeby představovala… a není to Mac.

