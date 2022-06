Dvě věci zaznamenaly masivní růst uprostřed pandemie COVID-19: Chromebooky a Zoom. Aplikace pro videohovory nyní vypíná aplikaci Chromebook, aby uvolnila místo pro něco lepšího.

Aplikace Zoom pro Chromebooky se vypne

V aplikaci Zoom pro Chromebooky se aktuálně zobrazuje oznámení, které uživatele informuje, že aplikace bude v srpnu 2022 ukončena.

Tato aplikace nebude po srpnu 2022 oficiálně podporována. Chcete-li se připojit ke schůzkám v systému ChromeOS, použijte novou funkci Zoom pro Chrome PWA.

Aplikace je k dispozici již několik let a poskytuje jednoduchý přístup ke schůzkám Zoom, ale bez jakýchkoli dalších funkcí. Je poměrně omezená, pokud jde o většinu funkcí, a nějakou dobu nezaznamenala výraznou aktualizaci.

Proč se aplikace Zoom zavírá? Částečně proto, že je založena na technologii stárnutí.

Starší aplikací je „tradiční“ aplikace Chrome, která už pár let není nijak zvlášť aktuální. Především Google Oznámeno v srpnu 2020 Postupně ukončí aplikace Chrome na všech platformách. Pro Windows, Mac a Linux končí podpora v červnu 2021.

Od června 2022 Google stahuje komponenty z aplikací Chrome také v systému Chrome OS, protože nové aplikace již nejsou přijímány a všechny stávající aplikace jsou soukromé a nejsou uvedeny v Internetovém obchodě Chrome.

S ohledem na to má smysl, aby Zoom ukončil oficiální podporu své aplikace.

Jako další motivaci však Zoom v roce 2021 spustil svou progresivní webovou aplikaci pro Chromebooky, která za poslední rok zaznamenala několik velkých aktualizací.

Ať žije Zoom PWA

Zoom pro Chrome PWA je lépe vybavená verze toho, co byla původní aplikace, a funguje podobně jako to, co Zoom nabízí na Windows a macOS. Nejvybavenější aplikace má známé uživatelské rozhraní spolu s pokročilejšími funkcemi Včetně rozostření pozadí. I když jsme se na aplikaci podívali dříve, když byla spuštěna, Byli jsme velmi spokojeni s vašimi vylepšeními.

Zoom pro Chrome PWA se však neobešel bez několika zádrhelů, z nichž některé poškozují stávající uživatele aplikace Chromebook.

Když bylo PWA spuštěno, nepodporovalo některé funkce, které se nacházely na Chromeboocích nižší třídy. Ukažte, že zejména show byla nešťastná ztráta čehokoli bez alespoň čtyřjádrového procesoru. chyby s Nefunkční video kanály byly také běžné včas. Díky bohu, Zoom ano provedená vylepšení Postupem času do bodu, kdy je PWA nyní vynikající zkušeností.

Pokud stále používáte tradiční aplikaci Zoom pro Chromebooky, nezdá se, že by přestala fungovat hned, ale její čas je rozhodně omezený. Nakonec očekáváme, že aplikace přestane fungovat.

