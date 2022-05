Anton Cooper se vrací na pódium světového poháru horských kol s „nejlepším závodem od Tokia“

Anton Cooper ohodnotil své čtvrté místo ve Světovém poháru horských kol UCI jako svůj nejlepší výkon od olympijských her v Tokiu.

Sedmadvacetiletý jezdec North Canterbury se vrátil na strmý konec elitního pole, aby v neděli (novozélandského času) skončil na stupních vítězů pro pět nejlepších ve třetím kole Světového poháru v České republice.

červený býk V působivém finálovém závodě se Anton Cooper vrátil na stupně vítězů Světového poháru a skončil čtvrtý v parných teplotách v České republice.

Jezdec týmu Trek Factory Cooper předvedl vynikající výkon a jel s vybranou přední skupinou včetně olympijského vítěze z Tokia Toma Bidcocka, týmového kolegu Vlada Draskala a olympijského a mistra světa Nina Schurtera, který dříve propíchl.

Draskalo a Bidcock excelovali v závěrečném stoupání v posledním kole, přičemž britský jezdec vyhrál podruhé Světový pohár, přičemž Cooper skončil na konci závodu čtvrtý se Schurterem a Jihoafričanem Alanem Hatherleym.

Bartik Wolinsky / Obsah Red Bull / Úvod Novozélanďan Anton Cooper (vlevo) na stupních vítězů s další pěticí.

„Určitě to byl můj nejlepší závod od Tokia. Když máte dobrý pocit, přilévá to olej do ohně a můžete tam zůstat s těmi nejlepšími,“ řekl Cooper.

„V každém tréninku a dalších závodech jsem si byl jistý, že se moje forma zlepší. Doufal jsem, že budu v první desítce, takže být čtvrtý a je to skvělý pocit.“

„Snažil jsem se jet vlastním tempem a dostat se z problémů. Byl jsem spokojený se svým rytmem a nezačal jsem všechny zápasy brzy, což se stalo v prvních kolech v Albstadtu. Byl to pro mě tradičně těžký závod.“ tak si z toho beru trochu sebevědomí.

Bartik Wolinsky / Obsah Red Bull / Úvod Anton Cooper (vpravo) během závodu Světového poháru UCI v horských kolech v České republice v květnu 2022.

„Nic nepřekoná ten pocit být na konci závodu Světového poháru před více než 20 000 diváky je opravdu skvělý.“

Nationals Ben Oliver skončil 58. – 6:43 s na vítěze – Sam Shaw skončil 92., zatímco Sam Gees nedokončil.

Cooper a Oliver zůstanou příští víkend v České republice na evropském závodě.