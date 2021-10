Anglikas bojovník v St. Charles bojuje o titul MMA | Sportovní

„Bylo to nepochybně trochu šílené, ale je to také velmi vzrušující,“ řekla Angelikas, která se v polovině dvacátých let přestěhovala z Litvy do Southamptonu v New Yorku a do této oblasti přišla zápasit na University of Missouri Baptiste. Nakonec se přestěhoval na Lindenwood University, aby dokončil magisterský titul z tělesné výchovy.

„Upřímně, v tuto chvíli jsem nečekal, že dostanu takovou příležitost, ale když vám vesmír dá citrony, zkuste si vyrobit limonádu,“ řekl Angelikas. “V tomto sportu děláte, co můžete, abyste využili svých příležitostí. A to je to, co doufám, že tento víkend udělám. Nemkov je šampion – je to velký bojovník – to vím …. Pravděpodobnost v podobném boji to je proti mně a já to vím také, ale také to znamená, že na něj padá veškerý tlak. Má vyhrát, že?