Anglie předstihuje Českou republiku, ale s tímto týmem stále není něco zcela nežádoucího

Stadion ve Wembley – začal Jack Grealish, Jadon Sancho se ukázal naživu jednostranným výletem a Anglie si zajistila vítězství, které je poslalo do posledních 16 jako vítězové skupiny. Pro Garetha Southgate to tedy bude po všech stránkách lepší noc, ale zatím nemá smysl, aby se Anglie blížila k nejlepšímu vybavení.

Změněný výběr nezměnil tvar týmu natolik, aby dostal Harryho Kanea do hry, jak doufal Southgate. Výsledkem je, že cíle je stále obtížné najít.

Southgate má týden na to, aby našel odpověď, než se Anglie vrátí do Wembley, aby čelila Francii, Německu nebo Portugalsku. Představujete si, že by si všichni tři přáli úder proti tomuto anglickému útoku.

Grealish nasytil touhu desátého národa, aby Slick Aston Villa ovládla orchestr. Návrat Harryho Maguireho byl také přínosný, protože dával Anglii schopnost hrát zezadu s větší jistotou.

Jak řekla Southgate, částečné zahrnutí Grealisha bylo cvičení bez rizika, protože Anglie se již kvalifikovala. V takovém případě by to mohla být šance vyhodit Judda Bellinghama i v této soutěži, nemluvě o Sanchovi. Oba jsou zvláštní, ale bez možnosti přetvořit styl zápasu.

Místo toho jsme nechali Calvina Phillipsa a Declana Riceho ve středu pole a náskok z levého pole do Bukayo Saka vpravo. Jakkoli to bylo matoucí, ukázalo se, že to byl jeden z nejlepších tahů Southgate se Sakou a jedno ze skutečných vítězství v průměrné noci.

Raheem Sterling měl míč na tyči jednu minutu a 50 sekund do zápasu. Teď, když byla ta saka na jeho levé noze. Přestaň. Je příliš brzy na to, abychom přijali negativní poznámku. Fanoušci na to byli rozhodně připraveni a právě anglické absolutní vedení nad zemí zahájilo předčasné dodání „Football’s Homecoming“.

Southgate má zjevně osvěžující zasedání o Pepu Guardiolovi od remízy proti Skotsku. V případě držení se anglická obrana často změní na trojku s alespoň jedním krajním obráncem ve vysoké pozici, nebo na obojí, pokud Declan Rice spadne hluboko mezi Stones a Maguire.

Všechno to fungovalo velmi dobře a odměna byla, když Saka přerušil běh českého záložníka, vyměnil si jeden za dva s Phillipsem a dostal nabídku na zadní tyč, když Grealish mířil dovnitř do Kane. Míč byl rychle vrácen Grealishovi s výzvou k útoku na postranní čáru. a jak. Grealish nechal svého obránce zmizet, než vypálil křížek na Sterlinga, aby mu stál v čele.

Uplynulo dvanáct minut. velmi snadné. Až na to, že to byli Češi, kdo vystoupil, a pro ně bylo velmi snadné prorazit anglické záložníky. Červený dres po dlouhou dobu působil na Chorvatsko přijatelným dojmem, dokonce vrazil Pickforda do zápasu poté, co skvěle zachránil Thomase Holese.

Anglie pravděpodobně vytvořila poloviční tah, když Maguire vybrala Kanea s typem přihrávky, díky kterému se Bobby Moore stal ikonou. Kane to radostně sebral, otočil nohu a zastavil akrobatický míč Thomase Vaclica do brány.

Pokud dav chce zábavu, dostane ji. Český smysl pro dobrodružství dělá z Anglie protiútokovou jednotku. Saka, Grealish a Sterling byli připraveni k rychlému nájezdu a vzbudili horko v okamžiku, kdy roztrhli středovou čáru.

Případ Southgate byl rozvíjející se propast mezi útokem a obranou. Phillips byl často jedinou rukou, když Češi znovu získali kontrolu. Vedení 1: 0 za takových okolností znamená útok na kolektivní index národa.

První částí řešení bylo představit Jordan Henderson Riceovi za poloviční dobu. Kapitán Liverpoolu je přirozeným vodičem jednotlivých částí. Jeho absence na tomto turnaji Anglii ublížila. Phillips je zpět ve své hlubší roli a znovu získal větší, ne-li dosud pokročilý smysl pro poměr.

Vzhled přítomnosti Marcuse Rashforda a Bellinghama na dotykové lince naznačoval nápady manažera. Když hodina uplynula, dostali pokyny a šli do Sterlingu a Grealishu. Je třeba říci, že Sterling opustil hřiště šťastnější než jeho týmový kolega. Grealish se alespoň dostal do objetí od Southgate.

S týmem, který nyní zahrnuje tři hráče Manchesteru United, začíná Wembley získávat chuť Old Trafford, domácí tým má míč pod kontrolou, ale nemá jasnou představu, co s ním dělat.

Možná, že zápas byl boj s okolnostmi. Oba týmy potvrdily své místo v 16. kole a scéna začala krotit absence nebezpečí. Southgate se podařilo přesvědčit Johna Stonese, aby mu trvalo 10 minut, aby ho ochránil před nešťastnou náhodou, a důvěřoval Tyrone Mingsovi, aby eliminoval jakékoli nebezpečí.