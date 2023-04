‚Angel Levine‘: Česká spolupráce Harryho Belafonta si zaslouží znovuobjevení

Herec a hudebník Harry Belafonte zemřel tento týden ve věku 96 let a zanechal za sebou působivé dílo, které zahrnuje 30 studiových alb a četná vystoupení v televizi a ve filmech za sedm desetiletí.

Jeden z těchto filmů má silné české spojení: 1970 Anděl Levinkterý byl o starším židovském krejčím (hraje ho Zero Mostel) plném zoufalství a nečekaném černém andělu (Belafonte), který dostal ospalé poslání pokusit se obrátit svou víru, než bude přijat do nebe.

Anděl Levin Byl založen na příběhu Bernarda Malamuda (přírodní) v režii Jana Kadara, za jehož film CZ získal v roce 1964 prvního Oscara. Obchod je na hlavní ulicikterou režíroval společně s Elmarem Klossem.

„Anděl Levin [was] Od té doby můj první film šance na zítřek v roce 1959. Znovu mě přitahoval příběh rasových vztahů,“ vzpomínal Belafonte ve své autobiografii z roku 2012, Moje píseň: Memoár.

Harry Belafonte a Zero Mostel ve filmu Angel Levin‘ (1970)

Společně se smíšeným obsazením – Zero Mostel jako krejčí, já jako Černý anděl – jsme měli černošského scénáristu Billa Jana a českého režiséra Jana Kadára, oceněného Akademií, který po vítězství režíruje svůj první film v angličtině. Nejlepší jazykový film o zahraničním Oscarovi Obchod je na hlavní ulici. „

Kádár měl vytříbenější slovenský židovský původ, ale většinu své kariéry strávil v Praze. Se svým filmovým partnerem Klossem byli profesory na pražské FAMU a učili mnoho mladých filmařů, kteří rozproudili českou novou vlnu 60. let.

při natáčení unášetNavazující na Kloss a Kadar’s Obchod je na hlavní uliciNatáčení bylo zrušeno kvůli invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. Kloss zůstal v zemi a na další dvě desetiletí mu bylo zakázáno točit filmy a učit. Kadar uprchl z Československa do Izraele, později se usadil v New Yorku.

Belafonte byl producentem na Anděl Levin, jeho první celovečerní film po více než deseti letech, čirou náhodou obsadil do newyorské produkce nového imigranta Kadara poté, co režisér skončil na východním pobřeží, než se později usadil v Los Angeles. Pro Belafonteho, prominentního aktivistu za lidská práva, byl režisér součástí multikulturního filmového procesu.

Harry Belafonte, Milo O’Shea a Zero Mostel ve filmu The Angel Levine (1970)

„Rozhodl ses udělat Angel Levine Bylo by to samo o sobě cvičením v mezirasových vztazích (a protože to financovala HarBel Productions, mohl bych se tak rozhodnout),“ poznamenává Belafonte v moje píseň.

„Donutil jsem odbory, aby souhlasily s tím, že umožní mladým barevným lidem sloužit jako učni pro různé odborové pracovníky na place. Celý výrobní proces byl modelem osvíceného, ​​rasově citlivého Hollywoodu.“

Angel Levine Hrála v něm také Ida Kamińska, představitelka Kadára Obchod je na hlavní ulici za který získala nominaci na Oscara za srdcervoucí výkon v Československu. v Angel LevineHraje Mostelovu nevyléčitelně nemocnou manželku, která je většinu filmu připoutaná k posteli.

Kamińska se narodila na Ukrajině s polským židovským původem a stala se významnou hráčkou varšavské scény, než také po událostech roku 1968 uprchla z domova. Obchod je na hlavní ulici A Angel Levine Byly to dvě její jediné role v celovečerních filmech.

Ida Kamińska a Zero Mostel ve filmu The Angel Levine (1970)

Angel LevineMostil, Kamiska, herec Eli Wallach a režisér Kadare byli všichni Židé. Možná překvapivě měl Belafonte také židovský původ. Jeho dědeček z otcovy strany, kterého nikdy nepotkal, byl holandský (bílý) Žid, který se plavil přes Karibik. Belafonte byl do příběhu vtažen i kvůli židovskému krejčímu, kterého hrál Mostel.

vyprávěný v moje píseň.

Existuje jedno významné české spojení s Angel Levine: svérázná, nekonvenční a nakonec ohromující partitura slavného českého skladatele Zdeňka Lišky, který během 60. a 70. let zaznamenal řadu klasických českých filmů, včetně Markéta LazarováA holocausta filmy českých režisérů jako Karel Zeman nebo Jan Švankmajer.

Leska zůstal v Československu po roce 1968 a pokračoval ve své kariéře v místním průmyslu. Angel Levine Je to jeho jediná americká zásluha. Mohl krátce odcestovat do New Yorku, aby pracoval na partituře s Belafontem a Kadarem, než ji znovu dokončil v Praze.

„Liska mi osobně vyprávěl o své práci na filmu Anděl Levine, který natočil režisér Jan Kadar po své emigraci do Spojených států,“ holocaust Českému magazínu to řekl režisér Juraj Herz Muzikus za Liškovu práci na filmu v roce 2013.

Film financoval a hrál slavný zpěvák Harry Belafonte, který měl na začátku filmu zazpívat píseň. Leska napsala píseň, odcestovala do Ameriky a předala noty Belafonte […] Ale producent a filmová hvězda mu řekli, že píseň je zcela mimo jeho hlasový rozsah.“

Kadár, který byl v této věci velmi otevřený a naivní, řekl, že by místo toho mohli použít verzi jiného mladého černocha, který uměl píseň skvěle zazpívat. Belafonte však pevně trval na tom, že jelikož za film platil, zpívat. Kadár se skřípěním zubů poslal Lišku zpět do Prahy a skladbu přepsal tak, aby seděla [Belafonte’s] vokální skupina. Pro Kadára i Lišku to byla nová zkušenost, kde hlavní roli hrály peníze.“ (Nutno podotknout, že tato píseň ve finálním sestřihu filmu nevypadá.)

Angel Levine V době svého vydání byl kritiky z velké části odmítnut a nyní je zapomenut; Modelovací schéma, pamatujte Je to úžasný život, Před dávnými časy. Kadár a Belafonte však do filmu vnášejí své jedinečné pohledy a výsledkem je film, v němž všudypřítomnou pochmurnost a srdce nakonec vyvažuje temná komedie a hluboký patos.

Kadar přežil nacistický pracovní tábor (jeho rodiče a sestra byli zabiti v Osvětimi) a právě uprchl ze své vlasti po sovětské invazi. Belafonte truchlil nad smrtí Martina Luthera Kinga Jr. a Roberta F. Kennedyho Angel Levine uvést do výroby. Je tu drsné sebeuvědomění toho, co by jinak mohlo být Capraesque Schmaltz.

Pozdější kritici byli laskavější Angel Levine Když TV zasáhla domácí video. Populární knihy „Dobré, vtipné a smutné“ Průvodce filmem Leonarda Maltina V 3,5 (ze 4) hvězdičkové recenzi filmu. „Často se vypráví pohádka – málokdy tak dobrá.“

Anděl Levin Od DVD se standardním rozlišením před více než dvěma desetiletími nedostal oficiální vydání, ale celý film je v současné době k dispozici Ve skvělé kvalitě na YouTube. O více než 50 let později nejenže obstála, ale pravděpodobně rezonuje ještě více, než když byla poprvé vydána.