amex delta gold vs. Amex Delta Platinum – poradce Forbes

Obě kreditní karty získávají stejný typ mil, Delta Sky Miles, které lze uplatnit mnoha způsoby.

Delta lety

Program Delta SkyMiles lze použít k rezervaci letů za odměnu provozovaných společností Delta. Mějte na paměti, že ceny letenek jsou dynamicky oceňovány, což znamená, že míra refundace se může zvyšovat nebo snižovat s poptávkou. Běžná data cesty nebo dovolené mohou vyžadovat více mil než nechtěné lety.

Partnerské výlety

Kromě letů Delta můžete využít Delta SkyMiles za rezervaci letů u SkyTeamu a u partnerů mimo Delta:

Argentinské aerolinky

Aeromexico

Air Europe

Air France

Air Tahiti Nui

Cape Air

China Airlines

China Eastern Airlines

China Airlines

České aerolinie

Garuda Indonésie

Kenya Airways

KLM

Korean Air

latam

Mandarin Airlines

Middle East Airlines

Tarom

Vietnam Airlines

Virgin Atlantic

WestJet

Xiamen Air

Bohužel, program odměn je omezen na partnery SkyTeamu a mnoho nepřidružených partnerů. Zasekli jste se u dostupnosti a sazeb vrácení peněz stanovených programem SkyMiles.

Plaťte mílemi

Držitelé karet Delta Sky Miles mají exkluzivní možnost uplatnit své míle za jakýkoli let, který není nabízen jako let za odměnu. Minimální odkup je 5 000 mil, což se rovná 50 USD, což má za následek hodnotu 1 cent za míli. Za let můžete zaplatit v krocích po 5 000 mil po 50 USD, 100 USD, 150 USD atd.

Členství v Delta Sky Club

Delta umožňuje členům SkyMiles vyměnit své míle za roční členství v klubu Sky za sazbu 1 cent za míli. Kategorie členství jsou následující:

Jediné členství: 545 $ nebo 54 500 mil (pouze pro členy)

Výkonné členství: 845 $ nebo 84 500 mil (na člena plus až 2 hosté nebo nejbližší rodinní příslušníci)

Bar v Delta Sky Club

Jakmile budete v salonku, můžete míle vyměnit za položky menu, včetně těch na baru. Například láhev Moët & Chandon Brut Imperial Champagne stojí 99 dolarů nebo 6 600 mil, v hodnotě 1,5 centu za míli.