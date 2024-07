Americký výrobce čipů Onsemi investuje 2 miliardy dolarů do továrny v České republice

Americký výrobce čipů Onsemi investuje až 2 miliardy dolarů do rozšíření své továrny v České republice, řekl ve středu český ministr průmyslu, jde o největší investici v novodobé historii země.

„Tato investice nejen posílí naši ekonomiku, ale také významně posílí naši pozici na trhu s polovodiči,“ uvedl ministr Joseph Sikela na platformě sociálních médií „X“.

Pomohlo by to podle něj i „hlavnímu motoru“ české ekonomiky, automobilovému průmyslu, protože polovodiče z Onsemi by se využívaly při výrobě elektromobilů.

V České republice sídlí tři velké automobilky: Škoda Auto, Toyota a Hyundai koncernu Volkswagen, které loni vyrobily 1,4 milionu vozů.

Onsemi na svém webu uvedl, že investice se zaměří na „inteligentní energetické polovodiče, které jsou nezbytné pro zlepšení energetické účinnosti v aplikacích v elektrických vozidlech, obnovitelné energii a datových centrech umělé inteligence“.

Reklama – Pokračujte posouváním

Česká vláda zatím s Onsemi nevyjednala balíček investičních pobídek.

Onsemi je nadnárodní skupina kotovaná na burze Nasdaq s 33 000 zaměstnanci po celém světě, včetně 2 200 ve třech závodech v České republice.

Největší z těchto společností ON Semiconductor Czech Republic vyrábí čipy a křemíkové wafery ve východním městě Rožnov pod Radhoštěm a zaměstnává více než 1700 lidí.

Reklama – Pokračujte posouváním

vulva/amg/lth