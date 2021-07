Americké pánské obojky potřebují dobýt Česko

Poslední hod pro americký basketbalový tým mužů.

Alespoň by to mělo být. V opačném případě budou znovu kritizováni.

Po navázání na prohru s Francií, jejich první olympijskou porážkou od roku 2004, s převahou Íránu, tým USA dokončí sobotní skupinový zápas proti České republice (8:00 EST). Američané, kteří jsou v užším výběru o 23,5 bodu, musí vyhrát, aby si zajistili místo ve čtvrtfinále, o čemž nemělo být pochyb. Ve čtvrtině se všechny týmy na prvních a druhých místech ze tří skupin připojí ke dvěma týmům na třetím místě v osmičlenném vyřazovacím turnaji.

„Nechodíme do každého zápasu a myslíme si, že každého porazíme o 50 bodů,“ řekla záložnice Pam Adebayo. „Rozhodně nás to drží na uzdě a ukazuje, že si nemůžeme dělat starosti.“

Český tým vstupuje na olympiádu poprvé poté, co porazil Řecko a Kanadu, aby ukradl místo na původním stadionu pro 12 týmů. Stejně jako Spojené státy prohrála Česká republika s Francií a porazila Írán, aby ve finále skupiny A udržela rekord 1: 1.

Damien Lillard, který získal 21 bodů, šel nahoru, aby hodil míč při výhře USA 120: 66 nad Íránem. Getty Images

Vítězství USA by udrželo jejich šanci v nasazení č. 4 a umožnilo by Američanům vyhnout se kterémukoli ze tří skupinových vítězů až do semifinále-i když případné čtvrtfinálové střetnutí se Slovinskem nebo Španělskem Luky Doncice nebude snadné. . Prohra s Českou republikou – přestože si zaslouží kritiku – pravděpodobně Spojené státy neodstraní, protože tie -break o třetí místo je celkovým bodovým rozdílem.

„Pokud vyhrajeme [gold]To mnoho věcí, které byly řečeno, odlehčí. Novinářům v Tokiu to řekl generální ředitel NBA Jerry Colangelo. “Pokud nevyhrajeme, lidé budou mít šanci se vyfotit. Já jsem ten, kdo by se měl podívat do zrcadla a vědět, že jsem udělal maximum. Předem vám řeknu, že odpověď zní ano: Myslím, že vyhrajeme . ”

Thomas Satoransky, bodový strážce Bulls, který v žádné ze svých pěti sezón v NBA nikdy nedosáhl 10 bodů na zápas, a Jan Veselý, šestý finišer v draftu NBA 2011, který v lize vydržel pouze tři sezóny, náročné nejlepší Češi jsou nekonzistentní americký tým hvězd NBA.

Toto duo však představuje větší hrozbu, než se Íránu podařilo dosáhnout vítězstvím USA 120-66, které vyrovnalo jejich rekord na 3-3 včetně show her.

„Myslím, že všichni v našem týmu by souhlasili, že je dobré jít ven a běhat, mít otevřené střely, vytvářet kradení, jít opačným směrem, aniž bychom museli hrát – a využít naší výšky a atletického stylu ve svůj prospěch,“ řekl brankář Damien Lillard. . “Myslet si [if] Můžeme najít způsob, jak v tom být konzistentní, měli bychom mít velkou šanci být úspěšní. “