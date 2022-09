Americká víza pro občany Chile, České republiky a Estonska

Americká víza pro chilské občany

Chilští občané musí požádat o USVisa pro vstup do Spojených států po dobu až 90 dnů za účelem turistiky, obchodu nebo tranzitu. Americké vízum z Chile není volitelné, ale povinné pro všechny chilské občany cestující do USA. Země s krátkodobým pobytem. Program bezvízového styku umožňuje občanům 38 zemí získat turistické vízum prostřednictvím elektronického systému pro cestovní povolení (nebo zkráceně US ESTA).

Dokumenty požadované pro chilské občany

Cestovní pas – Jedním z těchto požadavků je platný cestovní pas. Ne však žádný cestovní pas. Potřebujete elektronický pas.

E-mailová adresa — I když je vaše vízum připojeno k vašemu pasu, budete potřebovat kopii, kterou po příjezdu do USA předložíte imigračnímu úřadu. Kopii obdržíte e-mailem ve formátu PDF. Nezapomeňte si jej vytisknout.

Platební metody – Můžete použít více platebních metod, jako je kreditní/debetní karta nebo účet PayPal.

Americká víza pro české občany

Čeští občané musí požádat o americké vízum pro vstup do Spojených států za účelem turistiky, obchodu nebo tranzitu na dobu až 90 dnů. Americké vízum pro Čechy není volitelné, ale je povinným požadavkem pro všechny české občany, kteří do země přijíždějí na krátkodobý pobyt. Americká víza ESTA byla zavedena s cílem zlepšit bezpečnost hranic. Před cestou do Spojených států se cestující musí ujistit, že cestovní pas je platný alespoň tři měsíce po datu odjezdu.

Americké vízové ​​požadavky pro české občany

Platný cestovní doklad nebo pas k žádosti o vízum ESTA USA.

Platná kreditní nebo debetní karta nebo účet PayPal Americké vízum ESTA vyžaduje platbu

Americké vízum ESTA vyžaduje platbu Platná e-mailová adresa pro příjem ESTA US Visa do jejich e-mailové schránky

Americké vízum pro občany Estonska

Estonští občané musí požádat o USVisa pro vstup do Spojených států za účelem turistiky, obchodu nebo tranzitu po dobu až 90 dnů. Pokud jste držitelem estonského pasu a chcete cestovat do USA, měli byste vědět, že do Estonska nepotřebujete americké vízum, potřebujete ESTA.ESTA je elektronický systém pro cestovní povolení a registraci vyžadovaný pro všechny estonské občany. Chce cestovat do USA.

Americké vízové ​​požadavky pro estonské občany

Platný cestovní doklad nebo pas k žádosti o vízum ESTA USA.

Naskenovaná kopie vašeho pasu.

Platná kreditní nebo debetní karta nebo účet PayPal k platbě za vízum ESTA do USA.

Platná e-mailová adresa pro příjem ESTA US Visa do jejich e-mailové schránky.

Mediální komunikace

Jméno společnosti: americký úředník

Kontaktní osoba: Afnani Thomas Watson

E-mailem: Poslat email

Telefon: +27 12 426 6400

Adresa:1166 Grosvenor St & Park St, Hatfield

Země: Jižní Afrika

Webová stránka: www.us-visa-online.org/af/visa/