AMC Networks International Central & Northern Europe obnovuje víceletou distribuční smlouvu s Vodafone Czech Republic pro 10 oblíbených kanálů

Praha, 11. července 2022 – AMC Networks International Central and Northern Europe (AMCNI CNE) a Vodafone Česká republika (Vodafone CZ) oznamují víceleté obnovení své dlouhodobé distribuční smlouvy. Strategické partnerství pokrývá 10kanálové portfolio AMCNI CNE v České republice, včetně Sport1, Sport2, Spectrum, Spectrum Home, TV Paprika, Minimax, GymJam, AMC, Film+ a CBS Reality.

„Tato obnovená smlouva o garáži naší dlouholeté aliance s Vodafone Czech Republic zdůrazňuje silnou poptávku po portfoliu 10 kanálů AMCNI CNE, které zahrnuje sportovní, dramatické, filmové, dokumentární filmy a programy pro děti,“ řekl Balázs Hajós, viceprezident pro prodej affiliate partnerů. , AMCNI CNE. „Naše pokračující investice do exkluzivního a oceňovaného obsahu budou hnací silou přilákání diváků do České republiky a v nadcházejících měsících spouštíme řadu nových programů.“

„Jsme velmi potěšeni naší silnou pokračující spoluprací s AMC, která našim zákazníkům nabízí širokou škálu prémiového obsahu, včetně sportů, jako je Evropská liga UEFA nebo Formule 1. Těšíme se na pokračování naší mnohaleté spolupráce,“ řekl Milan Raška, vedoucí rozvoje TV a pevných linek, Vodafone CZ.

V důsledku pokračujících investic do programování AMCNI si sportovní fanoušci mohou užít léto s místně relevantními programy, jako jsou závody Grand Prix Formule 1 a vzrušující živé přenosy, jako je Liga národů UEFA. Na podzim budou moci předplatitelé Vodafonu CZ sledovat zápasy Ligy mistrů a Evropské ligy UEFA, Conference League a švédské a švýcarské hokejové ligy. Kromě toho budou mít přístup k EHF Champions League a všem zápasům Ligy národů UEFA z Německa, Francie, Anglie, Španělska a Holandska a také ke všem nadcházejícím kvalifikacím UEFA Euro 2024, z nichž mnohé budou vysílány exkluzivně. hra 1.

Kromě sportu si diváci mohou vychutnat původní produkci AMC spolu s dramaty Strach z chodících mrtvých A Raději zavolej Saula. TV Paprika, domov některých z nejznámějších světových televizních šéfkuchařů včetně Jamieho Olivera, Gordona Ramsayho a místního slavného šéfkuchaře Jiřího Halamky, uvede premiéru svého oblíbeného diváka. The Great British Bake Off, toto léto. Předplatitelé mohou sledovat nové epizody Tajný šéf Spectrum a exkluzivní domácí premiéry Spectrum Majetek bratři série, Grand Designs ŠvédskoMonty Don’s Gardening Series and Navrženo pro luxusní šek speciální edice Oba kanály nadále nabízejí vzdělávací a zábavné programy pro celou rodinu. V dětském portfoliu, Minimax a JimJam, si můžete užít oblíbené série včetně dětí. Baby šéfe, můj malý poník A Máša a medvěd.

