Amazon.com: Tým pro pomoc a reakci na katastrofy je připraven pomoci po hurikánu Ida

Amazon se chystá aktivovat své Centrum pro pomoc při katastrofách, které je plné více než 500 000 humanitárních položek připravených k nasazení na pomoc partnerům humanitární komunity na pobřeží Mexického zálivu.

Amazon pozorně sleduje hurikán Ida a je připraven reagovat na požadavky našich humanitárních partnerů, pokud budou po bouři potřebovat pomoc při získávání životně důležitých materiálů. I když doufáme, že taková pomoc není potřeba, náš nový produkt centrum pro pomoc při katastrofáchOchotně pomoci postiženým komunitám.

Centrum pro pomoc při katastrofách v oblasti Atlanty uchovává více než 500 000 položek humanitární pomoci darovaných Amazonem, které lze nasadit na pomoc komunitám v oblastech katastrof na jihovýchodě USA, Karibiku a Střední Ameriky. Blízkost Atlanty k pobřeží Mexického zálivu pomůže partnerům komunity Amazon rychle reagovat na hurikány, povodně a další přírodní katastrofy. Znalosti Amazonu v logistice a provozu nám umožňují být rychlí, flexibilní a efektivní.

Očekává se hurikán Ida Velmi nebezpečný hurikánkdyž to udeří. Amazonka Partneři humanitární komunityMůže to naznačovat jejich potřebu podpory a tým Amazonu začne okamžitě jednat a připravuje položky, aby se co nejdříve dostaly do postižených oblastí. Mezi pomocné prostředky, které pomáhají našim partnerům při jejich život zachraňujících pracích, patří plachty, stany, nádoby na vodu, filtry, zdravotnické vybavení, oblečení, kuchyňské potřeby a další.

„Sledujeme, jak hurikán Ida v Mexickém zálivu zesiluje, a jsme připraveni pomoci,“ řekla Abby Diaz, vedoucí Amazonu pro pomoc při katastrofách. „Víme, že naši partneři v komunitě hrají klíčovou roli při odstraňování následků přírodních katastrof a při jejich obnově, a budeme s nimi úzce spolupracovat, abychom zajistili zásoby a zdroje pomoci, které lidé po bouřce potřebují.“

Centrum pro pomoc při katastrofách bude zpočátku podporovat šest globálních organizací humanitární pomoci: americký červený kříž, přímou pomoc, mezinárodní federaci společností červeného kříže a červeného půlměsíce, mezinárodní lékařský sbor, zachraňte děti a světovou centrální kuchyni.

Od roku 2017 daroval Amazon více než 15 milionů věcných produktů v reakci na více než 70 přírodních katastrof po celém světě. Úsilí o pomoc při katastrofách a reakce na katastrofu Amazonu 2021 zahrnovalo darování a dodání více než 2,8 milionu nouzových položek na pomoc záchranným operacím na místě po Obrovské zemětřesení na Haiti; silné záplavy v západní Evropě a Novém Jižním Walesu, Austrálii; lesní požáry v Turecku a Kanadě; Hurikán v České republice. Erupce sopky na Svatém Vincenci a Grenadinách; monzunové období v Indii; a zimní bouře v Texasu, Mississippi, Tennessee a Alabamě. Také jsme darovali kritické lékařské vybavení na podporu nemocnic a dalších zařízení péče o COVID-19 v celé Indii spolu s materiály na osobní ochranu zranitelných komunit v Nepálu a Chile.

V roce 2020 daroval Amazon více než 1 milion položek nouzové pomoci, včetně vody, generátorů, vzduchových filtrů, potravin, masek KN95 a čisticích prostředků, komunitám v USA i zahraničí zasaženým hurikány a požáry. Úsilí pomohlo komunitním partnerům poskytnout pomoc při katastrofách lidem zasaženým požáry v Austrálii, Kalifornii, Oregonu a státě Washington; Hurikán Laura podél pobřeží Mexického zálivu; zemětřesení v Portoriku; a hurikány Eta a Iota ve Střední Americe a Karibiku.

O programu Amazon Relief and Response Program



Úsilí společnosti Amazon o pomoc při odstraňování následků katastrof a reakce na ně využívá rozsáhlou operační dokonalost, inovativní technologie a globální logistickou síť, která poskytuje rychlou a efektivní podporu globálním operacím bojujícím s přírodními katastrofami velkého rozsahu. Amazon naplnil nákladní letadla a odeslal kamiony nákladů darovaných Amazonem do komunit zničených hurikány, poslal lidem po tsunami solární světla lidem žijícím bez elektřiny, umožnil zákazníkům snadno darovat produkty a peníze na Amazon.com a pomohl organizacím s Ve kterém vlády a neziskové organizace urychlují úsilí o odezvu ve velkém prostřednictvím cloudových služeb Amazon Web Services (AWS).