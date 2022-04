Amanda Anisimová absolvovala obhájce titulu v Madridu

Kredit: Geoff Burke-USA TODAY Sports

Nenasazená Amanda Anisimová porazila ve čtvrtek v prvním kole na turnaji Mutua Madrid Open obhájkyni titulu a nasazenou trojku Arynu Sabalenkovou.

Dvacetiletá Američanka si během hodiny a 55 minut na antuce ve španělské metropoli polepšila proti Sabalenkové na historické skóre 4:0.

„Vždy je zábavné přijmout výzvu, i když je to těžký zápas, a snažit se zjistit, jak daleko můžete zajít,“ řekla Anisimová. „Užívám si tyto zápasy, i když jsou velmi těžké…zvlášť, když je vyhrajete.“

Sabalenková (23) z Běloruska se v rozhodujícím setu vzpamatovala z prohry 4:1 a remizovala 4:4, jen aby do konce zápasu vsítila Anisimova osm z dalších 10 bodů.

„Je to také obtížná hráčka,“ řekla Anisimová. „Každý zápas tady bude těžký, takže půjdu ven hrát tenis a doufám, že to zvládnu.“

Její soupeřkou ve druhém kole bude Chorvatka Petra Martic, která zvítězila 7-6 (6) 6-1 nad Ruskou Ljudmilou Samsonovou. Anisimová a Martik si svá první dvě setkání rozdělili.

Nasazená 5. Karolína Plíšková vypadla v prvním kole a prohrála 6-4 7-5 s Češkou Marií Pozkovou. Ruska Jekatěrina Alexandrovová, nasazená jako č. 10, vyřadila Jelenu Ostapenkovou z Lotyšska 6:2, 4:6, 6:4.

Druhá nasazená Španělka Paula Padusaová zachránila všech pět brejkbolů při vítězství 6:3 a 6:0 nad Ruskou Veronikou Kudretovou. Soupeřkou Paduše ve druhém kole je dvojnásobná madridská šampionka Simona Halepová, která porazila Číňanku Zhang Shuai 6-2 6-3.

„Myslím, že to bude zajímavý zápas, protože to bude hodně taktický zápas a těším se na to,“ řekl Paduša o střetnutí Halepové. „Samozřejmě je to skvělá šampionka. Takže možná jsem favorit nebo ne, budu se snažit co nejlépe, protože mě určitě posouvá na limity.“

Tuniská osmička Ons Jabeur porazila Italku Yasmine Paoliniovou 7:6 (9), 6:1.

Mezi další hráčky žebříčku, které bezpečně postoupily do turnaje WTA, patří 11. Belinda Bencicová ze Švýcarska a 14. Coco Gauffová. Bencicová porazila Rumunku Irinu Bego 6-4, 6-1 a slovenskou stranu Annu Karolinu Schmiedlovou 6-0, 6-2. Gauffová vyhrála prvních osm zápasů zápasu a ani jednou neztratila své podání. Victoria Azarenková, 15. nasazená z Běloruska, porazila Švýcarku Victorii Azarenkovou 7:6 (5), 6:3.

Mezi další čtvrteční vítězky patří Ukrajinka Dayana Yastremska, Ruska Varvara Gracheva, Španělka Nuria Barezas Diaz, Češka Karolina Mochová, Slovenka Tamara Zidansek a Kazachstánka Yulia Putintseva.

-Med Level Media