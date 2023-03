All-Stars mají v roce 2023 znovu nabitou kolekci Badgers Men’s Tennis Collection

Napsal Andy Bagot

UWBadgers.com Insider

Madison, Wesi. Trenér mužského tenisu ve Wisconsinu Danny Westerman Právě se dostal do nejvyšší náborové třídy svého osmisezónního funkčního období, což byl vývoj způsobený vytrvalostí, přátelstvím a smůlou.

Čtyři nováčci – Colin Beddon, Matthew Fullerton, Oliver Olson a Tomáš Zlatohlávik – jsou podle Tennis Network zaměstnáni na 17. místě a očekává se, že klubu vyplácí okamžitou dividendu, protože musí nahradit čtyři stárnoucí a odstupňované přestupy.

Beduhn a Fullerton jsou pětihvězdičkovými hvězdami, kteří pocházejí z Minnesoty. Olsson z Německa a Zlatohlavik z České republiky.

„Letos jsme hodně ztratili, takže to byla opravdu důležitá kapitola,“ řekl Westermann.

Je to potřetí, co Badgers pod vedením Westermana, absolventa UW, mají talent hodný 25 nejlepších. Byli 23. v roce 2018 a 24. v roce 2016.

„Je to to nejlepší, co jsme měli,“ řekl Westermann. „Doufám, že neuděláme krok zpět. S touto začátečnickou skupinou chceme hned zůstat v nejvyšší příčce Velké desítky.“

Velký tenis má jinou rubriku pro hodnocení rekrutů než jiné sporty. Nejlepších 25 hráčů má skvělé šance. Další kategorie, od č. 26 do 75, je popsána jako pětihvězdičkový talent.

Fullerton z Ediny je 46. celostátně a č. 1 ve státě Minnesota. Beduhn z Maple Grove je č. 2 ve státě Minnesota a 65. celostátně.

„Pětihvězdičkové rekruty je velmi těžké sehnat,“ řekl Westermann.

Tomuto vývoji podle Westermana předcházela řada kuriozit. Coach byl v Denveru, když se s ním krátce zkřížil Urban Lubeck , respektovaný asistent s Pioneers a rychle se spřátelili. Westermann doufal, že si udrží Lubiće ze slovinské Lublaně, ale Ljubić se místo toho rozhodl stát asistentem trenéra v Minnesotě.

Ljubic strávil 14 sezón v Gophers, kde byl čtyřnásobným regionálním asistentem roku meziuniverzitní tenisové asociace. Pomohl přivést talenty, které vytvořily 10 turnajových míst NCAA, tři výlety do Sweet 16 a první titul Big Ten programu za posledních 20 let.

„Vždy jsme se navzájem rekrutovali pro podobné děti,“ řekl Westermann.

Když v roce 2020 zasáhla globální pandemie, mnoho škol NCAA tento sport opustilo kvůli nedostatku adekvátních finančních prostředků. Minnesota se rozhodla uzavřít tři mužské sporty: gymnastiku, halovou dráhu a tenis.

Shodou okolností měl Westermann ve svém štábu šanci. Ljubic byla snadná a jasná náhrada.

„Máme štěstí, že ho máme,“ řekl Westermann. „Nestálo mi to za přemýšlení.

„Miluje to, co dělá. To, co tady máme, je jedinečné. Dělá skvělou práci, aby zajistil, že hráči ocení to, co tady máme, a přitom tvrdě pracujeme.“

Westermann řekl, že on a Jobek mají podobné cíle a tréninkové metody.

„Urban je toho velkou součástí,“ řekl Westermann. „Má úžasnou reputaci na národní i mezinárodní úrovni v Evropě. Už 15 let nabírá lidi do Velké desítky. Mít Urbana je obrovský kus.“

Dva rekruti narození v zahraničí mají působivé pověření. Olsson z Berlína vyhrál ve své věkové skupině v Německu tři tituly ve dvouhře a dvě koruny ve čtyřhře. Na Mistrovství ČR mužů se umístil na druhém místě Pražan Zlatohalvec.

„Eran a já jsme na této kapitole opravdu tvrdě pracovali,“ řekl Westerman.