Alex Bolt je po vítězství v Cairns ITF na dlouhé cestě zpět k vrcholovému tenisu

Když si Alex Bolt dal naposledy delší pauzu od tenisu, myslel si, že už nikdy nezvedne raketu. Letos byla jeho cesta zpět po zranění velmi odlišná, píše LINDA PEARCE.

Když si Alex Bolt dal poslední dlouhou pauzu od tenisu, který Covid nenařídil, těžké kouzlo roku 2016 zahrnovalo hraní fotbalu za jihoaustralský klub Mypolonga Country Club, budování opěrných zdí se svým zetěm a rozvoj ocenění dobré struktury. ploty. všech věcí.

Po celou dobu velmi pochyboval, že se někdy vrátí ke hře, kterou poprvé hrál ve věku sedmi let.

Tentokrát, během půlroční pauzy po dubnové operaci lokte, byl Bolt rozhodnutý nejen se vrátit, ale když se tak stalo, byl lepším hráčem než předtím.

Před osmnácti dny vyhrál levoruký Murray Bridge svůj první turnaj od prohry v prvním kole v kvalifikaci Miami Open v březnu. Skromný $39,000 ITF futures event v Cairns byl o tom, že někde začínáme, i když Bolt nečekal, že restart začne skoro stejně dobře.

„Naposledy (v roce 2016) jsem si nemyslel, že znovu zvednu raketu, ale tentokrát jsem měl představu, co chci dělat a jak to chci udělat, a pokračoval jsem v tom. „Řekl Bolt..

„Naštěstí až ten týden po návratu jsem dostal malou odměnu za všechnu snahu, kterou jsem vynaložil.

„Samozřejmě jsem věděl, že moje úroveň je dost dobrá na to, abych vyhrál šampionát. Bylo to vždycky těžké, byl to můj první zápas po šesti měsících a všechny emoce a všechno to napětí a nervy, které s tím přicházely, jsem už dlouho nezažil.“ ale s výsledkem jsem byl nakonec velmi spokojený. Vůbec jsem to nečekal.“

Skutečnost, že skóre Cairnse téměř o polovinu snížilo jeho hodnocení z 1521 na současných 739, také pomohlo nastartovat tolik potřebnou část obnovy, ačkoli Bolt aktivuje chráněný slot pod 200 poté, co byl na požadovaných šest měsíců odstaven.

Předchozí číslo 125, nepříliš zaujaté zkreslenou hrou s čísly, nicméně oceňuje, co dvojitá čísla představují například z hlediska ziskového přímého jednorázového vstupu do majorů a značné finanční odměny, kterou nabízí.

Konkrétně každý hráč, který letos získal vstup do hlavního slosování ve všech čtyřech turnajích, vydělal přes 400 000 $, a to i bez vítězství v tour. Boltova největší výplata v roce 2022 byla 105 000 $ za prohru se Španělem Alejandrem Davidovičem Fokinou v první padesátce v úvodním zápase ve dvou setech v Melbourne Parku.

*****

Loket byl v té době ještě dobrý, v lednu. Bylo to během Indian Wells-Miami Sunshine Double, kdy najednou něco nebylo v pořádku.

Skenování poté, co se Bolt vrátil na svou základnu v Melbourne, vedl k chirurgickému odstranění úlomků kostí při celkovém čištění paže rakety; Konzervativní rehabilitační přístup pomohl usnadnit slibný návrat s pěti zápasy v Cairns.

Šampionův šek činil skromných 5 620 $ a malý stříbrný talíř Bolt držel první trofej „na chvíli“. Zkoumání záznamů ukazuje, že loňský Nottingham Challenger na trávě byl nejnovějším ze sedmi na subprofesionální úrovni ATP, který se datuje od roku 2012.

Poslední směnu ukončil Čech Marek Jingle ve třetím setu tiebreaku na Playford Challenger v Adelaide, ale v Sydney se blíží další $82,000 event – NSW Open, před dvěma futures kontrakty v Traralgonu, které ukončí Boltův rok.

Je zřejmé, že rozdíly na kurtu mezi různými příčkami na vysoce konkurenčním tenisovém žebříčku nejsou tak velké, jak by se mohlo zdát.

„V dnešní době může hrát každý, takže úrovně se ve skutečnosti příliš neliší, abych byl upřímný,“ říká Bolt. „Jen tito lidé na nejvyšší úrovni mohou udržet tuto úroveň po delší dobu než kdokoli jiný.“

Nejzřetelnější je rozdíl mezi dobře živeným/obydleným/zkaženým/grand slamovým prostředím a tím, co se skrývá pod ním.

„V tomto smyslu je to trochu jiné. Pravděpodobně se s vámi nezachází tak hezky jako na nejvyšší úrovni, ale myslím, že to je součást cesty, ne?“ říká Bolt.

„Dostat se na vrchol je mnohem příjemnější, když se prodíráte turnaji nižší úrovně, hromadíte prádlo, levné hotely a levnou dopravu. Všechno je nakonec sladší.“

*****

Za tímto účelem je trenér Rohan Williams velkou investicí, kterou Bolt do sebe a své hry vložil, protože nikdo nemůže být Nick Kyrgios a jít sám do finále Wimbledonu.

Bolt, který toužil po nějaké jasnosti na toto téma, řekl svůj styl hry.

„Cítím, že v minulosti jsem možná nehrál dost tvrdě, a mám pocit, že jsme se dostali do bodu, kdy pracujeme na některých věcech, o kterých si opravdu myslím, že posilují mé silné stránky a trochu více maskují mé slabé stránky.“ což mi rozhodně pomáhá na kurtu.“

Zbraně: Úder a sluhové.

Plán: Vytvořte hru kolem nich, zejména velký levý forhend. Snažte se udržet body krátké. Spolehněte se spíše na cit a instinkt než na přemýšlení.

Cíl: důslednost. Konzistence. Konzistence.

„Myslím, že je to pro mě všechno o mentalitě,“ říká Bolt, jehož nejlepším výsledkem na velkém turnaji bylo dosažení třetího kola na Australian Open 2019, včetně umístění mezi 30 nejlepších Francouzů Gillese Simona v pěti setech.

„Něco, na čem jsem pracoval, zvláště v posledních šesti měsících, je jen snažit se být pilný a mít správné zaměření a správné myšlení pro každé sezení.

„Určitě jsem se dostal o úroveň výš. Měl bych být schopen produkovat tento týden po týdnu, což jsem v minulosti asi nedokázal úplně pochopit.“

Takže, něco málo přes dva měsíce před jeho 30. narozeninami, rovná se tikání hodin zvýšené naléhavosti?

„Možná trochu, ale věk 100 nejlepších se nemladí, takže spousta kluků hraje až do svých 30.“

Nemluvě o jistém Švýcarovi, který právě odešel do důchodu s 20 majory ve věku 41 let. „Rogere, ano. Takže teprve začínám svou kariéru!“

*****

Pokud Bolt cítí, že není kam spěchat, jde o to, že cílů bude v ideálním případě dosaženo spíše dříve než později. To je v podstatě 100 nejlepších zápasů Davis Cupu s hrdostí Bolta při jeho loňském debutu v zelené a zlaté barvě.

Mělo to chuť. miloval to.

Strhující třísetová výhra ve čtyřhře s Johnem Pearcem proti Maďarům Fabianu Marozanovi a Zsumburu Berosovi v loňském finále v Turíně skutečně ukázala, že Bolt jako 112. australský daviscupový reprezentant neporazil.

Žádný inkoust Alex de Minaur ve tvaru krabice však zatím neexistuje. ještě ne. „Myslím, že tam musím sledovat trend,“ směje se Bolt. „Teď musím myslet na nápady na tetování.“

Výchozím momentem bylo splnění dětského snu, i když vzhled se pro mnohé hodně změnil a ubylo. Ne tak pro Bolta.

„Jít na hřiště, poslouchat státní hymnu, to ve mně trochu vyvolalo emoce. Je to skvělý. Nehrajete za sebe, hrajete za svůj tým a zemi a neexistuje větší pocta než tohle.“ .“

Když tým Lleytona Hewitta ve složení De Minaur, Thanasy Kokinakis a wimbledonské duo Max Purcell a Matt Ebden zdvojnásobí vyřazovací fázi finále příštího měsíce v Malaze, bude Bolta na dálku podporovat.

„Samozřejmě. Bez ohledu na to, kolik je uprostřed noci hodina, budu vzhůru. O tom není pochyb.“

*****

Dlouhá pauza ve věku 29 let může být dobrá nebo špatná věc. Věří, že v případě Bolta je to první.

„Tak trochu mě to osvěžilo,“ říká, „když jsem po operaci, byl jsem velmi skeptický ohledně toho, jak se vrátím, nebo jestli motivací bylo tvrdě pracovat na všech těch rehabilitacích a tak.“

„Ale opravdu mě to přimělo si uvědomit, jak moc chci v tenise pořádně prosadit a dostat se tam, kam se chci ve sportu dostat.“

„Poslední dva roky jsem neprorazil tu první stovku. Je to tak nějak stabilizované, jak jsem řekl, trochu.“

„Nyní si myslím, že jsem udělal dva kroky správným směrem. Mám teď trenéra a cestuji s ním a mám pocit, že se ke mně velmi hodí; jsme na stejné vlně, pokud jde o to, co oba si myslí, že musíme udělat, abychom se zlepšili, a to je jeden z kroků, které se snažím udělat, abych se pokusil proniknout do další úrovně.“

V tuto chvíli vypadá letní tenis jako vyzyvatel týden před kvalifikací v Melbourne Parku, když Bolt zahájil australské léto, kdy ještě před několika lety vypadala Boltova opěrná zeď jako něco, co ví, jak postavit.

„Vlastně se někdy směju. Třeba se podívám na některé ploty a uvidím, jak dobře jsou postavené. Budu je kritizovat,“ říká. „Ale tak nějak se tomu všemu směju. Nyní. Dává mi to tak trochu i pohled na život, takže se snažím nebrat tenis svým způsobem příliš vážně. “