Albánské denní zprávy

Česká republika schválila digitální certifikaci vakcíny Govt vydanou albánskými úřady. Albánskou ambasádu v Praze oznámilo novinku a také nová opatření, která si k přestěhování do této země vyžaduje.

„Ministerstvo zdravotnictví ČR schválilo schválení digitálního očkovacího průkazu vydaného příslušnými albánskými úřady.

Podrobné informace níže:

Od 27.10.2021 vstoupila v platnost nová pravidla pro cestující z Albánie pro vstup do České republiky. Podle bezpečnostních opatření Ministerstva zdravotnictví ČR mohou cestující z Albánie, držitelé víz ze zemí EU nebo dlouhodobých víz, dále pracovníci mezinárodní dopravy, profesionální umělci, profesionální sportovci a státní úředníci a zástupci atd. před vstupem v České republice, musíte:

1. Vyplňte formulář docházky cestujícího online: https://plf.uzis.cz/

2. Neočkovaní jedinci by se měli podrobit testu PCR po příjezdu do ČR (nejdříve 5. den a nejpozději 7. den po příjezdu). Mezitím není nutná izolace, ale měli by nosit masku pokaždé, když opouštějí dům.

Od testování jsou osvobozeni jedinci, kteří byli plně očkováni některou z vakcín schválených EU a byli očkováni očkovacím průkazem schváleným Českou republikou, ale nejsou osvobozeni od povinnosti vyplnit formulář pro přílet cestujícího.

Děti do 12 let jsou osvobozeny od testu i povinnosti vyplnit docházkový list.

Aktualizace: Provoz Covit-19 se v ČR zpřísňuje

Od 25. října 2021 budou roušky povinné ve všech vnitřních prostředích bez ohledu na počet osob. V MHD jsou nadále povinné roušky.

Od 1. listopadu budou bary a restaurace povinny před podáváním zkontrolovat zdravotní stav svých zákazníků Govt-19. Testy se neprovádějí u vstupu, ale až po usednutí zákazníků ke stolu. Personál restaurace neposkytne služby nikomu, kdo nemá elektronický nebo papírový certifikát potvrzující kompletní očkování, vyléčení infekce Kovit do 6 měsíců nebo negativní test na Govit-19,“ napsalo ZÚ Praha.